Fordulat: visszavonták a 150 fős elbocsátási tervet a Dunai Vasműben

Csütörtökön visszavonta a korábban bejelentett, csoportos létszámleépítésre vonatkozó szándékát a Dunai Vasmű energiaellátását biztosító cég felszámolója – írta a Telex. Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke közölte a hírt, beszámolva arról, hogy a csoportos létszámleépítési szándék visszavonásáról szóban tájékoztatták az üzemi tanácsot és őt is, de az erről szóló döntést nem indokolták meg.

Az ügy előzménye, hogy a lap a héten megírta: a Dunai Vasmű energiaellátását biztosító ISD POwer Energiatermelő és Szolgáltató Kft. felszámolója 150 fős csoportos létszámleépítést jelentett be. A szakszervezet szerint ennyi ember elbocsátásával veszélybe került volna a vasmű téli kifűtése, amivel az ott lévő gépek és berendezések állapota gyors romlásnak indulhatott volna.