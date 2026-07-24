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Nyitókép: Pixabay

Fordulat: visszavonták a 150 fős elbocsátási tervet a Dunai Vasműben

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Az ISD Power a múlt heti tervek szerint körülbelül 300 munkavállalójának felét küldte volna el.

Csütörtökön visszavonta a korábban bejelentett, csoportos létszámleépítésre vonatkozó szándékát a Dunai Vasmű energiaellátását biztosító cég felszámolója – írta a Telex. Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke közölte a hírt, beszámolva arról, hogy a csoportos létszámleépítési szándék visszavonásáról szóban tájékoztatták az üzemi tanácsot és őt is, de az erről szóló döntést nem indokolták meg.

Az ügy előzménye, hogy a lap a héten megírta: a Dunai Vasmű energiaellátását biztosító ISD POwer Energiatermelő és Szolgáltató Kft. felszámolója 150 fős csoportos létszámleépítést jelentett be. A szakszervezet szerint ennyi ember elbocsátásával veszélybe került volna a vasmű téli kifűtése, amivel az ott lévő gépek és berendezések állapota gyors romlásnak indulhatott volna.

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Kezdőlap    Belföld    Fordulat: visszavonták a 150 fős elbocsátási tervet a Dunai Vasműben

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