A 7. helyért játszhat a magyar női válogatott – Cseh Sándor: nem ezért jöttünk, de a játék előremutató volt

Cseh Sándor világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes együttese így szombaton, magyar idő szerint hajnali 3.30 órától a kínaiakkal találkozik a hetedik helyért.

Világkupa, szuperdöntő, nők, az 5-8. helyért: Hollandia-Magyarország 16-15 (3-3, 5-2, 2-2, 1-4, 5-4) - ötméteresekkel gólszerzők: Gorter, Rogge, De Vries, Joustra 2-2, Ten Broek, Sevenich, Schaap 1-1, illetve Garda 4, Varró 2, Lendvay, Vályi, Hajdú, Keszthelyi, Tiba 1-1

Cseh Sándor együttese gyorsan kétgólos hátrányba került, a szakember pedig időt kért, aminek meg is lett az eredménye, tanítványai ugyanis az első negyed végére kiegyenlítettek (3-3).

A második felvonásban védekezésben és támadásban is nagy hibákat követtek el a magyarok, a rivális ezt ki is használta és a nagyszünetre háromgólos előnyt szerzett (8-5).

A különbség nem csökkent a fordulást követően, a záró nyolc percben viszont Garda Krisztina két remek átlövésének köszönhetően karnyújtásnyira került az egyenlítéstől (10-9) a magyar csapat. A válogatott egyik legrutinosabb tagja nem is engedte ezt a lehetőséget másnak, ötméteresből egalizált bő két perccel a befejezés előtt. A hollandok gyors góllal válaszoltak, és ki is védekeztek egy magyar támadást, az utolsó lehetőséget azonban Tiba Panna kihasználta, így jöhettek az ötméteresek – ami előtt még Neszmély Boglárkának kellett védenie a dudaszó pillanatában.

A szétlövés során éppen Tiba és Garda hibázott, a hollandoknál pedig csak egy játékos rontott, így a rivális játszhat az ötödik helyért.

„Van min javítani, de előremutató játékot láttam”

Cseh Sándor a találkozó után elmondta, hogy nagyon-nagyon elégedett volt a csapat teljesítményével, nemcsak a péntekivel, hanem az eddigi két héttel is.

„Ezt el is mondtam a játékosoknak, hiszen ebben a két hétben az olimpia négy elődöntősével játszottunk, az amerikaiakkal, az ausztrálokkal, a spanyolokkal és a hollandokkal, náluk is vannak átalakítások, de nálunk hat játékos van itt a párizsi csapatból, ennek fényében szerintem igenis nagy értéke van annak, hogy mindegyik meccsen hoztunk egy jó szintet. Ma a hollandok ellen olyan játékosoknak jutott kulcsszerep, mint Lendvay Zoé, Alaksza Kinga vagy Horváth Zsófi, akik még a keretben sem voltak a januári Eb előtt, vagy Hajdú Kata, aki a döntőre nem volt beírva” – fogalmazott a szövetségi kapitány a magyar szövetség hírlevelében.

Hozzátette: „Nyilván szomorú, hogy ezúttal csak a hetedik helyért játszhatunk, hiszen úgy jöttünk ide, hogy elsők akarunk lenni a világkupán, mert nem állhatunk soha másképp egy versenyhez. Én azt szeretném, hogy legyen egy tíz perc szomorúság, ha kikapunk, de a játékosoknak is érezniük kell, milyen szinten tudnak teljesíteni, mind a négy meccsen egyenlő ellenfelek voltunk, ebből három csapat játssza most az elődöntőt. Összességében úgy fogalmaznék: inkább most jöjjenek ki az apróbb hibák, most ne legyen szerencsénk, mint egy év múlva a budapesti világbajnokságon – azaz a történtek ellenére azt mondom: van min dolgozni, de nagyon előremutató volt, amit láttam a csapattól” – mondta Cseh Sándor.