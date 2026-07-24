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Frenkie de Jong, az FC Barcelona spanyol labdarúgóklub holland játékosa csapata nézõk által is látogatható, nyílt edzésén vesz részt a barcelonai Camp Nou stadionban 2022. január 3-án. A labdarúgóklubhoz szerzõdött Ferran Torres spanyol labdarúgót ezen a napon mutatták be a klubnál.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alejandro Garcia

Súlyosabb a Barca légiósának állapota, mint elsőre gondolták

Infostart / MTI

A korábban gondoltnál súlyosabb a térdsérülése Frenkie de Jongnak, ezért a Barcelona 29 éves holland labdarúgója az alapozás helyett heteken át csak rehabilitációs munkát végezhet, és nagy valószínűséggel még a bajnoki rajtról is hiányzik majd.

A bajnoki címét megvédő katalán egylet csütörtökön honlapján adott tájékoztatást De Jong egészségi állapotáról, miután a középpályás már a világbajnokságon is sérülten, kötéssel a térdén játszott a 32 között Marokkóval szemben búcsúzó holland válogatottban.

„A sérülés súlyosabb volt, mint azt eredetileg gondolták, de szerencsére ebben a fázisban most nincs szükség műtétre, így kizárólag a felépülésre koncentrálhatok” –írta az Instagramon a futballista, aki a vb-n a hollandok mind a négy találkozóján kezdőként lépett pályára, és kulcsemberként sérülése ellenére is komoly terhelést kapott. Hozzátette: a nemzeti együttesnél a keret orvosai arról tájékoztatták, hogy sérülése nem súlyos, és az állapota nem lesz rosszabb, ha vállalja a játékot. A futballista erről annyit közölt, hogy „némi fájdalommal” ugyan, de játszott, ahogyan pályafutása során hasonló helyzetben mindig ezt tette úgy a válogatottban, mint klubjában.

A katalánok közlése nyomán De Jong szabadságát megszakítva utazott Barcelonába az alaposabb orvosi vizsgálat érdekében, amely megállapította, hogy jobb térdében mediális oldalszalag-szakadást szenvedett. Így aztán egyelőre szigorú orvosi felügyelet mellett csak speciális edzésmunkát végezhet.

De Jong az elmúlt idényben több sérüléssel és betegséggel is bajlódott, a Transfermarkt adatai alapján 72 napot nem volt bevethető állapotban, és 16 meccset kényszerült kihagyni. Hans-Dieter Flick vezetőedző így is 38 tétmérkőzésen szavazott bizalmat a holland középpályásnak, aki egy gólja mellett nyolc gólpasszt adott.

A Barcelona augusztus 23-án, az Elche elleni idegenbeli mérkőzéssel kezdi meg bajnoki szereplését.

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