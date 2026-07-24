Igencsak beszédesek az elektromos autók kárigényadatai

Tapasztalatait, adatait összegezte a brit Warranty Solutions Group (WSG), amely egyéb gépjárművek mellett tíz évnél nem idősebb elektromos és hibrid autókra is kínál megvásárolható garanciális csomagokat, hogy megállapíthassa, mennyire megbízhatóak az akkumulátoros elektromos modellek.

Bár az akkumulátor és az elektromos hajtáslánc hibája kritikus lehet, a leggyakrabban nem ezek a BEV-specifikus komponensek okozzák a meghibásodások zömét, hanem olyan rendszerek, amelyekkel a hagyományos motorral szerelt járművekben is találkozunk – írta a vezess.hu.

Mivel a cég a gyári garancia hatálya alól már kikerült autókra kínál garanciális szerződést, a listán szereplő autók mind 3-5 éves korukat követő állapotukkal érdemelték ki az elért helyezést. Némelyik már nem kapható, mások még igen.

1. Renault Zoe (2012 – 2024)

100 autóra eső meghibásodások száma: 1,49%

A garanciális panaszok átlagos értéke: 130,44 angol font (55 524 Ft)

2. BMW i3 (2013 – 2022)

100 autóra eső meghibásodások száma: 2,17%

A garanciális panaszok átlagos értéke: 261,32 angol font (111 236 Ft)

3. MG ZS (2018 – 2024)

100 autóra eső meghibásodások száma: 2,33%

A garanciális panaszok átlagos értéke: 73,01 angol font (31 078 Ft)

4. Nissan Leaf (2010 – )

100 autóra eső meghibásodások száma: 2,42%

A garanciális panaszok átlagos értéke: 682,25 angol font (290 413 Ft)

5. Tesla Model Y (2020 – )

100 autóra eső meghibásodások száma: 3,33%

A garanciális panaszok átlagos értéke: 282,92 angol font (120 431 Ft)

6. MINI Cooper (2019 – )

100 autóra eső meghibásodások száma: 3,85%

A garanciális panaszok átlagos értéke: 953,39 angol font (405 830 Ft)

7. Hyundai Ioniq (2016 – 2022)

100 autóra eső meghibásodások száma: 4,35%

A garanciális panaszok átlagos értéke: 539,81 angol font (229 781 Ft)

8. MG 5 (2020 – 2024)

100 autóra eső meghibásodások száma: 5,88%

A garanciális panaszok átlagos értéke: 208,33 angol font (88 680 Ft)

9. Vauxhall (Opel) Corsa (2020 – )

100 autóra eső meghibásodások száma: 7,41%

A garanciális panaszok átlagos értéke: 569,42 angol font (242 385 Ft)

10. Volkswagen ID.3 (2019 – )

100 autóra eső meghibásodások száma: 7,46%

A garanciális panaszok átlagos értéke: 642,64 angol font (273 553 Ft)