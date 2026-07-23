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GREATER NOIDA, UTTAR PRADESH, INDIA - 2023/01/11: Toshihiro Suzuki President and director Suzuki Motor Corp during the unveiling event of the Concept car of Maruti Suzuki EVX SUV at the Auto Expo 2023 in Greater Noida. (Photo by Pradeep Gaur/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Nyitókép: Pradeep Gaur/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Rangos vendég járt Orbán Viktornál, majd Magyar Péternél

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke csütörtökön fogadta a Fidesz székházában Toshihiro Suzukit, a Suzuki globális elnökét és a cég delegációját – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Később Magyar Péter miniszterelnök szintén arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy irodájában fogadta a Suzuki globális elnök-vezérigazgatóját.

A felek a tárgyaláson világgazdaság helyzetéről és az autóipar jövőbeni kilátásairól cseréltek eszmét – írta közleményében Havasi Bertalan. Orbán Viktor még miniszterelnökként legutóbb 2025 májusában tárgyalt Toshihiro Suzukival a Karmelita kolostorban.

Magyar Péter kormányfő csütörtökön Facebook-oldalán azt írta, hogy a Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. Közölte, Toshihiro Suzukival további fejlesztésekről és befektetésekről tárgyaltak, valamint egyeztettek a globális autóipar előtt álló kihívásokról és az elektromos átállásról.

A japán Suzuki vállalatcsoport 1991-ben 5,5 milliárd forintos alaptőkével hozta létre a magyarországi vállalatát, a járművek sorozatgyártása 1992-ben kezdődött.

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