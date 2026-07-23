Rangos vendég járt Orbán Viktornál, majd Magyar Péternél

A felek a tárgyaláson világgazdaság helyzetéről és az autóipar jövőbeni kilátásairól cseréltek eszmét – írta közleményében Havasi Bertalan. Orbán Viktor még miniszterelnökként legutóbb 2025 májusában tárgyalt Toshihiro Suzukival a Karmelita kolostorban.

Magyar Péter kormányfő csütörtökön Facebook-oldalán azt írta, hogy a Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. Közölte, Toshihiro Suzukival további fejlesztésekről és befektetésekről tárgyaltak, valamint egyeztettek a globális autóipar előtt álló kihívásokról és az elektromos átállásról.

A japán Suzuki vállalatcsoport 1991-ben 5,5 milliárd forintos alaptőkével hozta létre a magyarországi vállalatát, a járművek sorozatgyártása 1992-ben kezdődött.