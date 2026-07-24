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Nyitókép: Morten Falch Sortland/Getty Images

Támadás ért egy Amerikából érkező hajót a román partoknál

Infostart / MTI

Újabb, Ukrajnába tartó tartályhajót ért támadás péntekre virradóra a Fekete-tengeren, a román partoktól mintegy 22 tengeri mérföldnyire – közölte pénteken a román belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU).

A tájékoztatás szerint a libériai zászló alatt közlekedő tartályhajó az Egyesült Államok északi részén található Norfolkból szállított szenet Ukrajnába. A tanker a Duna-delta Szentgyörgy-ágának torkolatánál található romániai Szentgyörgy (Sfantu Gheorghe) településtől 22 tengeri mérföldre dél-keletre tartózkodott, amikor támadás érte.

A segélykérés nyomán a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) két hajója a helyszínre sietett, de a legénységből senki sem sérült meg és evakuálni sem kellett őket. A hajó folytatni tudta útját a part irányába, hogy műszaki vizsgálatnak vessék alá és kijavítsák a találat nyomán keletkezett meghibásodást.

A román hatóságok hangsúlyozták, hogy a Christiana B. kereskedelmi hajót ért támadás nem a román felségvizeken történt, hanem a kizárólagos gazdasági övezetben, a román partoktól mintegy 40 kilométerre. A román hatóságok a belügyminisztérium egy helikopterét is a helyszínre vezényelték, hogy felderítést végezzen a környéken.

Az eddig rendelkezésre álló információk alapján a hajó tengeri drónnal ütközhetett vagy tengeri akna robbanása nyomán sérült meg.

A román hatóságok megkezdték a vizsgálatot az incidens okainak és körülményeinek tisztázása, a felelősség megállapítása érdekében.

A Christiana B. a héten a második tartályhajó, mely az orosz-ukrán háborúval összefüggésben sérült meg a Fekete-tengeren, a román partok közelében. Kedden egy szintén libériai zászló alatt közlekedő, cseppfolyósított gázt szállító tankert ért találat a román partoktól 20 tengeri mérföldnyire (37 kilométerre).

A robbanás nyomán a 17 tagú legénységet evakuálni kellett, három égési sérüléseket szenvedett tengerészt a tulcsai kórházba szállítottak. Egyikük, egy 45 éves Fülöp-szigeteki férfi csütörtökön életét vesztette, két társát az intenzív osztályon ápolják.

A hajót érő támadást kedden bejelentő Nicusor Dan román államfő úgy nyilatkozott, hogy a súlyos incidens az Oroszország által Ukrajna ellen indított illegális agresszív háborúval hozható összefüggésbe.

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Kezdőlap    Külföld    Támadás ért egy Amerikából érkező hajót a román partoknál

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