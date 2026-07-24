„Mert az emberek megérdemlik” – 23 milliárd eurós tervvel állt elő Lengyelország

Donald Tusk Varsóban, a Nyugati pályaudvaron tartott sajtótájékoztatón jelentette be a gigaberuházást, melyet ahhoz a nagyszabású autópálya-építési hullámhoz hasonlított, amely az ő korábbi kormányzása idején ment végbe az országban. Úgy fogalmazott:

„Európa leggyorsabb vasútja lesz az övék, mert a lengyel emberek megérdemlik, hogy úgy utazhassanak, mint a japánok vagy a kínaiak.”

A fejlesztés egyik legfontosabb társadalmi célja az elmúlt években megszüntetett vasúti összeköttetések helyreállítása, és az, hogy az ország valamennyi járása bekapcsolódjon a távolsági hálózatba. A kormány azt szeretné elérni, hogy Varsóból a legnagyobb városok körülbelül 100 perc alatt elérhetők legyenek, az ország bármely két pontja között pedig legfeljebb háromórás utazási időre legyen szükség.

A beruházás célja nemcsak a nagyvárosok gyorsabb összekapcsolása, hanem a kisebb települések jobb elérhetősége is. A lengyel kormány szerint ez hozzájárulhat ahhoz, hogy vonzóbbá váljon a vidéki élet, könnyebb legyen a munkába járás, és több helyen ösztönözze a gazdasági fejlődést.

Az Integrált Vasúthálózat nevű terv keretében 4700 kilométernyi új vasútvonal épülne.

„Ebből 2700 kilométer nagysebességű pálya lesz, amelyeken a vonatok akár óránkénti 350 kilométeres sebességgel is közlekedhetnek” – árulta el Donald Tusk.

Emellett több mint 2000 kilométernyi hagyományos vasútvonal épül, és

további 5600 kilométernyi meglévő pályát korszerűsítenek.

Dariusz Klimczak infrastrukturális miniszter jelezte, hogy a nagysebességű szakaszok első közbeszerzéseit már ki is írták. „A beruházások összértéke megközelíti a 100 milliárd zlotyt, vagyis több mint 23 milliárd eurót. Az összegből új vasútvonalak és állomások épülnek, korszerűsítjük a meglévő hálózatot, valamint folytatjuk annak digitalizációját is” – tájékoztatott a tárcavezető. Az első 1000 kilométernyi új pályát 2035-ig tervezik átadni, a teljes program végső céldátuma pedig 2060.

A beruházásokat a rekordot döntő utasszámok is indokolják. Piotr Malepszak infrastruktúráért felelős miniszterhelyettes kiemelte, hogy a lengyel vasút hálózatán ma már naponta mintegy 7000 szerelvény közlekedik, az utasok száma pedig az elmúlt három évben 100 millióval nőtt. Míg tavaly 438 millióan választották a vonatot, az idei évre már 470 milliós, 2027-re pedig félmilliárdos utasszámot várnak. A teljes Integrált Vasúthálózat kiépülése után a lengyel vasút a számítások szerint évente akár 800 millió utast is szállíthat majd.