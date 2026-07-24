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Nyitókép: Unsplash.com

Ha ezt kérik egy videóhívásban, azonnal bontsa a vonalat!

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Újabb módszerrel próbálják megszerezni a banki adatokat a csalók: egyre gyakrabban használják az Apple FaceTime alkalmazását arra, hogy elnyerjék áldozataik bizalmát, majd rávegyék őket érzékeny információik megosztására.

A trükk lényege, hogy a csalók banki alkalmazottnak adják ki magukat, és egy telefonhívást FaceTime-videóhívásra váltanak. Ezután arra kérik az áldozatot, hogy ossza meg a képernyőjét, miközben belép az internetbankjába. Így valós időben láthatják a bejelentkezési adatokat, számlainformációkat és biztonsági kódokat is.

A csalás gyakran egy állítólagos banki problémára hivatkozó üzenettel vagy hívással indul, amelyben további azonosítást kérnek. A Malwarebytes kiberbiztonsági cég szerint a módszerhez nincs szükség kártékony program telepítésére, a támadás kizárólag az emberi bizalom kihasználására épül – írja a Newser nyomán az Origo.

Az Apple arra figyelmeztet, hogy a csalók a FaceTime biztonságos és ismert hírnevét használják fel a hitelesség látszatának megteremtésére. A vállalat azt javasolja, hogy gyanús hívás esetén a felhasználók azonnal szakítsák meg a beszélgetést, és kizárólag a bank hivatalos elérhetőségein keresztül érdeklődjenek.

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