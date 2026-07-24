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FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JULY 24: Jurgen Klopp (Head coach of the german national team) looks on at DFB-Campus on July 24, 2026 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Markus Ulmer - GES Sportfoto/Getty Images)
Nyitókép: Markus Ulmer - GES Sportfoto/Getty Images

Már nem csak pletyka, Jürgen Klopp hazatért

Infostart / MTI

Jürgen Kloppot nevezte ki pénteken a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának a német szövetség (DFB).

Az 59 éves szakember 2024-ben távozott a Liverpooltól, azóta először vállalt edzői munkát. A szerződése a 2030-as világbajnokságig szól.

A német válogatott szövetségi kapitányi posztja azután üresedett meg, hogy Julian Nagelsmann távozott, mivel csapata a Paraguaytól elszenvedettt vereséggel már a kieséses szakasz első fordujában, a 32 között búcsúzott a múlt vasárnap véget ért világbajnokságtól. A németek azóta nem nyertek kieséses párharcot a vb-n, hogy győztek a 2014-es tornán.

Klopp már az Egyesült Államokban tárgyalásokat kezdett a DFB-vel, amely aztán július 11-én bejelentette, hogy a főbb pontokban egyezségre jutottak. A hivatalos kinevezés történt meg pénteken.

A tréner fáradtságra, kimerültségre hivatkozva mondott le két éve a Liverpoolnál, amellyel Bajnokok Ligáját és bajnokságot nyert. Távozásakor a magyarok közül Szoboszlai Dominik volt a csapat tagja. Azóta Klopp a Red Bull csoport globális futballigazgatójaként tevékenykedett, a közelmúltban pedig úgy nyilatkozott, hogy feltöltődött és újra készen áll egy edzői feladatra.

Jürgen Klopp a német válogatott történetének 13. szövetségi kapitánya. A munkáját ezúttal is Peter Krawietz, Pepijn Lijnders és Sven Bender segíti majd. A bemutatkozására szeptember 24-én, a hollandok elleni, amszterdami Nemzetek Ligája-mérkőzésen kerül sor.

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