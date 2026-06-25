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Kevesebben kihívást keresnek, többen pedig a képességeiket nem tudják megfelelően felmérni, amikor áthajtanak a sorompón a tilos jelzés ellenére a vasúti átjáróban, mondja a közlekedéspszichológus.
Nyitókép: Getty Images/fhm

Olyan forrók a sínek, hogy lassítani kell a vonatokat

Infostart / MTI
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Jellemzően 10-20 kilométer per órás csökkentések vannak a megengedett sebességhez képest a vasúti és HÉV vonalakon a hőség miatt – közölte a közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön Budapesten, a kormányszóvivői tájékoztatón.

A sebességkorlátozásra azért van szükség, mert a sínek hőmérséklete 50 fok fölé emelkedik a hőségben, ugyanakkor egy ilyen mértékű korlátozás még nem okozza a vasúti mentrend összeomlását - tette hozzá.

Közölte azt is, hogy azokat a – nyitható ablakkal nem rendelkező – intercity kocsikat, amelyekben nem működik a klímaberendezés, lehetőség szerint kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Jelezte, hogy vannak tartalék klimatizált motorvonatok több helyen, és ezen a hétvégén a MÁV különösen figyel arra, hogy ilyen kapacitásokat tartalékban tartson. Emellett, ha van még a vonaton szabad kapacitás, akkor föl fogják ajánlani akár az első osztályú helyeket is azoknak, akiknek a klíma nélküli kocsiban kellene utazniuk.

Kitért arra is: ha ebben a melegben valamilyen okból elakadna a nyílt vonalon egy vonat, akkor a katasztrófavédelemmel együttműködve igyekeznek a lehető leggyorsabban menekíteni az embereket.

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Hatályba lépett a hőség-kormányrendelet, a hőség miatt péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe. Az államigazgatásban ahol lehetséges, hétfőn és kedden home office lesz. Akár a 2022-es évszázados aszályhoz hasonló károkat fog okozni a mezőgazdaságban idén is a hőség. 111 esetben van vízkorlátozás, döntően önkormányzati tulajdonú helyeken. Még legalább 10-12 centivel csökkenni fog a Velencei-tó szintje. Nyitott, széles körű alkotmányozás lesz, a végén népszavazás hagyja jóvá. Tájékoztatót tartanak a kormány döntéseiről. A legfőbb ügyész és az ukrán „aranykonvoj” ügye is a témák között szerepelt.
 

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