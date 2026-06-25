Olyan forrók a sínek, hogy lassítani kell a vonatokat

A sebességkorlátozásra azért van szükség, mert a sínek hőmérséklete 50 fok fölé emelkedik a hőségben, ugyanakkor egy ilyen mértékű korlátozás még nem okozza a vasúti mentrend összeomlását - tette hozzá.

Közölte azt is, hogy azokat a – nyitható ablakkal nem rendelkező – intercity kocsikat, amelyekben nem működik a klímaberendezés, lehetőség szerint kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Jelezte, hogy vannak tartalék klimatizált motorvonatok több helyen, és ezen a hétvégén a MÁV különösen figyel arra, hogy ilyen kapacitásokat tartalékban tartson. Emellett, ha van még a vonaton szabad kapacitás, akkor föl fogják ajánlani akár az első osztályú helyeket is azoknak, akiknek a klíma nélküli kocsiban kellene utazniuk.

Kitért arra is: ha ebben a melegben valamilyen okból elakadna a nyílt vonalon egy vonat, akkor a katasztrófavédelemmel együttműködve igyekeznek a lehető leggyorsabban menekíteni az embereket.