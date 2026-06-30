A MÁV ősöreg mozdonyai bírják a hőséget, a Stadler FLIRT motorvonatok nem

Kedd délután az extrém meleg időjárás miatt sorra váltak működésképtelenné a Stadler FLIRT motorvonatok, mert több járműben túlmelegedés lépett fel.

A probléma rövid időn belül immár mintegy harminc járművet érintett, és még nem tudjuk pontosan, hogy hol lesz a vége – írja közösségi oldalán Vitázy Dávid.

A MÁV folyamatosan dolgozik a kiesett járművek pótlásán, mivel a helyzet percről percre változik; erről a Mávinform oldalán lehet percrekész információkat kapni.

Tudni kell, hogy a Stadler által gyártott FLIRT motorvonatok a MÁV flottájának legmodernebb, klimatizált szerelvényei közé tartoznak, egyben Európa egyik legnagyobb példányszámban vásárolt vasúti járművei az elmúlt húsz évben. A jelenlegi extrém hőséget azonban még ezek a modern kocsik sem bírják.

Ennek egyik oka, hogy tíz-húsz évvel ezelőtt, amikor ezek beszerzése történt, még az volt a gyártó felé a feltétel, hogy 35 fokos hőmérsékletig üzemképesek maradjanak. Sajnos alig két évtized elteltével ott tartunk, hogy a 35 fok már inkább tűnik egy átlagos nyári napnak, mintsem extrém időjárásnak, hiszen ma is éppen 42 fokot mértek az országban.

Ennél talán nem is lehetne jobban érzékeltetni, hogy a klímaváltozás hatásai már nagyon is itt vannak, és napi szinten befolyásolják az életünket – fogalmaz a miniszter.

A közlekedés szintjén pedig ez két dolgot jelent: egyrészt még több forrást kell fordítani a közösségi közlekedésre, azon belül is a vasút fejlesztésére, mert minden kutatás szerint az a legfenntarthatóbb közlekedési forma. Rövid távon pedig a korábbiaknál sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk a klímaalkalmazkodás kérdésére, és úgy kell átalakítanunk az egész közlekedési rendszerünket, minden egyes járművünket, hogy az extrém hőhullámok során is működőképesek maradjanak.

Ez nem fog egyik napról a másikra menni, de az eddigiekhez képest már az is nagy előrelépést jelent, hogy a fenntarthatóság és a klímaalkalmazkodás már legalább végre döntési szempontként jelenik meg az új kormány munkájában.