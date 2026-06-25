Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet – a nap hírei

Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet – jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a kormányszóvivői tájékoztatón kiemelte: most már teljesíteni kell augusztus végéig a megjelölt szupermérföldköveket, hogy a jóváhagyott tervre az uniós források megérkezzenek. Hozzátette: a kapcsolódó jogszabálycsomagot az Országgyűlés elfogadta.

Megnyílik az a 1,5 milliárd eurós, mintegy 533 milliárd forintos uniós pályázat, amely nagy mértékben felgyorsíthatja a magyar villamosenergia-hálózat korszerűsítését – jelentette be egy Facebook-videóban a gazdasági és energetikai miniszter. A beruházással csaknem 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás jöhet létre. A fejlesztések 2030-ig valósulnak meg.

Azonnali választ vár a legfőbb ügyészségtől a miniszterelnök arra, hogy meghallgatták-e már gyanúsítottként Orbán Viktor volt kormányfőt és Hajdu Jánost, a TEK leváltott vezetőjét az aranykonvoj ügyben. Magyar Péter Facebook-bejegyzésében egy kiszivárgott iratra utalva várja a választ. A 444.hu egy birtokába került egy ügyészségi dokumentumról írt, amely az ügyben lényegi döntést, utasításokat hozó személyek között említi Orbán Viktor volt miniszterelnököt és Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ volt főigazgatóját.

Szombatig várja a kormány az észrevételeket az Alaptörvény módosításához. A miniszterelnök elmondta: eddig 13 ezer reakció érkezett és ezek 95 százaléka támogatja a módosítást. A Magyar Péter a kormányszóvivő tájékoztatóan kiemelte, hogy a tervezett 12 éves országgyűlési mandátumkorlátozást a többség még lejjebb vinné, 8 évre.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke és elnökhelyettesei nem jogosultak végkielégítésre – rögzíti az a módosító javaslat, amelyet csütörtökön fogadott el az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága. A folyamatban lévő eljárások a jogszabály hatálybalépésével is megszűnnek.

Lemondott a Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról Őri László. A fideszes politikus döntését nem indokolta. Korábban azonban jelezte, hogy a Fidesz szervezeti átalakulása miatt visszavonul a közélettől.

A Nemzeti Kulturális Alap ügyében őrizetbe vett mind a 6 tisztviselő letartóztatását elrendelte egy hónapra a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája. A döntések nem véglegesek.

Nem támogatja a kormány, hogy a József főhercegi palotába költözzön az Alkotmánybíróság – derül ki a Magyar Közlönyből. A kormány egyúttal elrendelte, hogy vizsgálják felül az állami intézmények költöztetéseit a budai Vár épületeibe, és a Nemzeti Hauszmann Program beruházásait is átnézik.

Legkésőbb júliustól ismét állami tulajdonba kerülhet a ZalaZONE járműipari tesztpálya, várhatóan a Tudományos és Technológiai Minisztérium felügyelete alá – közölte közösségi oldalán a Tisza Párt zalaegerszegi országgyűlési képviselője. Nagy Márta bejegyzésében azt írta: a Parlamentben erről egyeztetett Tanács Zoltán tárcavezetővel.

A Tisza-párt egyik legfontosabb vállalása volt a zöldség-gyümölcs áfájának csökkentése – válaszolta a miniszterelnök az InfoRádió kérdésére a kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta: az idei, illetve a jövő évi költségvetés áttekintése, valamint a részletek kidolgozása után várható erre vonatkozó javaslat.

Alkotmányossági szempontból aggályosnak tartja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a szervezet átalakításáról szóló kormányelőterjesztést. A kamara kiemelte, a jogszabályok előkészítésekor fokozott figyelemmel kell lenni a függetlenségükre, önkormányzatiságuk, érdekképviseleti szerepük megőrzésére.

Átalakul és hetilapként jelenik meg augusztus 1-jétől a Magyar Nemzet és több megyei napilap – erősítette meg a kiadó Mediaworks. A digitális csatornák és a print termékek weboldalai továbbra is elérhetők lesznek.

Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól az ország teljes területére. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója közölte, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Az állami cégeknél és az államigazgatásban, ahol ez lehetséges, home office-os munkarendet rendelt el a kormány hétfőre és keddre. A hőség miatt a vasúti közlekedésben és a HÉV-eknél pálya- és sebességkorlátozásokat vezetnek be.

A hőségriasztás idején az áramfogyasztás csökkentését kéri az esti órákban, 6 és 9 óra között a gazdasági és energetikai miniszter a villamosenergia-ellátás biztonságos és zavartalan működése érdekében. Kapitány István Facebook-bejegyzésében arra kérte a lakosságot, hogy ebben a 3 órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, az elektromos eszközök töltését.

Csökkent a terrorfenyegetettségi szint Magyarországon. A Terrorellenes Koordinációs Bizottság javaslatára a belügyminiszter eddigi magas szintről közepes szintre csökkentette a készültséget.

A V4-ek katonai együttműködésének erősítéséről állapodtak meg az együttműködés védelmi miniszterei. A budapesti tárgyalást követően döntés született arról, hogy Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia a jövőben meghívják a V4 együttműködés tagállamainak képviselőit valamennyi olyan hadgyakorlatra, amelyet a saját államuk területén tartanak.

Az Európai Unió eltörli az amerikai ipari termékekre kivetett fennmaradó vámokat – így döntött az uniós tanács. A lépés az EU és az Egyesült Államok között tavaly augusztusban kötött megállapodást hajtja végre. A rendeletek kedvezményeket biztosítanak egyes amerikai élelmiszerek és mezőgazdasági termékek piacra jutásához is.

Összesen 10 milliárd euró összértékű, több mint 160 megállapodás aláírására számít az ukrán kormányfő az ország újjáépítéséről szóló gdanski konferencián. A kétnapos nemzetközi konferencia megnyitóján az Európai Bizottság elnöke bejelentette: az Európai Unió átutalta Ukrajnának a következő két évre tervezett 90 milliárd eurós hitel első részletét, 3,2 milliárd eurót.

Irak kiléphet a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetéből, ha az olajtermelő csoport nem engedélyezi Bagdadnak az olajtermelés jelentős növelését – értesült a Reuters. Irak az iráni konfliktus miatt pénzügyi válságba került. Bagdad most azt szeretné elérni, hogy az OPEC növelje termelési kvótáját, ezt viszont több tagállam nagy valószínűséggel ellenzi majd.

Bezáratja a szentpétervári román főkonzulátust az orosz külügyminisztérium és nemkívánatos személynek nyilvánították a főkonzult. Oroszország ezzel válaszolt arra, hogy Bukarest visszavonta a konstancai orosz főkonzulátus működéséhez szükséges hozzájárulását, és annak vezetőjét persona non gratának nyilvánította egy orosz drón becsapódása után.

Már 188 halálos áldozata és legalább 1500 sérültje van a venezuelai földrengéseknek, Caracasban és a környékén több épület összeomlott a 7,2-es és 7,5-es magnitúdójú földmozgás után. Segítséget ajánlott az országnak az amerikai elnök, XIV. Leó pápa, az EU és az ENSZ is.

Erős, 7,2-es földrengés rázta meg Japán északkeleti részét reggel. Az atomerőművekben és nukleáris létesítményekben nem észleltek rendellenességet. Földrengés volt hajnalban Nápoly térségében is, a Flegrei-mezők környékén. A 3,6-os erősségű földmozgás után sérülésekről és jelentősebb károkról nem érkezett jelentés.