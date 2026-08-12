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FARNBOROUGH, ENGLAND - JULY 20: A model of a Comac C919 is displayed during the Farnborough International Air Show 2026 at Farnborough International Exhibition Centre on July 20, 2026 in Farnborough, England. Farnborough International Airshow 2026 hosts leading innovators from the aerospace, aviation and defence industries. (Photo by John Keeble/Getty Images)
Nyitókép: John Keeble/Getty Images

Újabb mérföldkő – beveszik az égboltot a C919-esek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Szerdán elindult a kínai fejlesztésű C919-es repülőgéppel üzemeltetett első nemzetközi légijárat Peking és a mongol főváros, Ulánbátor között - közölte az Air China kínai légitársaság.

Az Air China CA723-as járata helyi idő szerint 15 órakor indult a pekingi fővárosi nemzetközi repülőtérről Ulánbátor felé. A járat elindítása újabb mérföldkövet jelent a C919-es kereskedelmi üzemeltetésében, amely 2023. május 28-án kezdődött – áll a közleményben.

A C919 Kína első, a nemzetközi légialkalmassági előírások szerint fejlesztett törzsrepülőgépe, amelynek fejlesztését a Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) végzi.

Az Air China flottájában egy tucat C919-es teljesít szolgálatot. A repülőgéptípust emellett a China Eastern Airlines és a China Southern Airlines is használja.

A COMAC adatai szerint a C919-es augusztus 10-ig 25 várost összekötő 57 útvonalon közlekedett, és több mint 7,5 millió utast szállított.

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