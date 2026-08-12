Inkább leléceltek a gólyák – mutatjuk a szomorú okot

A szokásosnál korábban, már most megkezdődött Szlovákiában a vándormadarak, az elsők között a gólyák vándorlása délre. A TASR szlovák közszolgálati hírügynökség által megszólaltatott ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat afrikai telelőhelyeik irányába.

Viszonylag nagy csoportokban indultak útjukra az első gólyák már a múlt hétvégén, de helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak – nyilatkozta Ján Gúgh, az SOS/Birdlife szlovákiai madárvédő egyesület ornitológusa.