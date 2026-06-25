Nem kapnak végkielégítést a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetői

A bizottság támogatta, hogy a hatóság a törvény hatálybalépésével az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnjön meg. A szervezet a törvény hatálybalépéséig vállalhat kötelezettséget. Az általa ellátott feladatokat az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia – foglalhatják jogszabályba.

A bizottság által támogatott módosítás értelmében a hivatal által a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény alapján folytatott, folyamatban lévő eljárások a jogszabály hatálybalépésével megszűnnek. Az elnök és az elnökhelyettesek megbízatása a törvény hatálybalépésével megszűnik, nekik a jogszabály hatálybalépését követő tizenöt napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. A hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya a törvény életbe lépésével szintén megszűnik, a szervezet köztisztviselőit és munkavállalóit - az elnök és az elnökhelyettesek kivételével - a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényben megállapított összeg és végkielégítés illeti meg.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal által kezelt adatokat az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogosult kezelni – rögzíti a módosítás.