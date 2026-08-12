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A Liverpool szurkolói ünneplik csapatuk 5-1 arányú gyõzelmét a Tottenham Hotspur ellen az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában a találkozó helyszínén, a liverpooli Anfield stadionnál 2025. április 27-én. A Liverpool a gyõzelemmel biztosította magának a bajnoki cím megszerzését a torna vége elõtt négy fordulóval. Liverpool története huszadik bajnoki címével utolérte az örökrangsor élén a Manchester Unitedet. A liverpooli együttes legutóbb 2020-ban nyerte meg az angol bajnokságot.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

A Liverpool szurkolói magyarázatot várnak a tervezett tulajdonátruházással kapcsolatban

Infostart

A Liverpool szurkolói csoportja, a Spirit of Shankly (SoS) magyarázatot követel a klubtól, miután olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint Jeff Bezos, az Amazon alapítója tagja annak a konzorciumnak, amely jelentős kisebbségi részesedés megszerzésére készül.

A befolyásos szurkolói csoport tagjai, amely a legendás menedzser, Bill Shankly szellemiségéről választott nevet magának, sürgős találkozót kezdeményezett, hogy tisztázzák: mit jelent a tervezett értékesítés a klub tulajdonosi szerkezete és jövőbeli irányítása szempontjából.

Az ESPN értesülései szerint levélben fordultak a Liverpoolhoz, tisztánlátást követelve a klub tulajdonviszonyait és jövőbeli irányítását illetően. A lépésre azt követően került sor, hogy széles körben elterjedtek a hírek: egy konzorcium – amelyben az Amazon alapítója, Bezos is érintett – jelentős kisebbségi részesedés megvásárlására készül. A szurkolók azonnali válaszokat várnak arra vonatkozóan, milyen hatással lesz a tervezett 30 százalékos részesedés-értékesítés az Anfielden zajló szakmai (labdarúgással kapcsolatos) tevékenységre. Hivatalosan is sürgős találkozót kértek a klub vezetőivel a lehetséges igazgatótanácsi változások megvitatása érdekében.

Az SoS hangsúlyozza, hogy a folyamatban lévő felvásárlási találgatások közepette is a klub alapvető értékeinek megóvása a legfontosabb számukra. A csoport komoly aggodalommal figyeli, milyen hatással lehetnek az új befektetők a jelentős döntésekre.

„Újra megerősítettük: tekintettel azokra az eseményekre, amelyek az FSG (Fenway Sports Group) általi klubvásárláshoz vezettek, mindannyiunk számára alapvető fontosságú, hogy ki a tulajdonos és hogyan irányítja a klubot – az LFC és szurkolói érdekeit szem előtt tartva” – állt a szurkolói csoport közleményében.

„Jelentős fejlemény a 30 százalékos részesedés eladásáról és a vásárlást tervező konzorciumról szóló legutóbbi hír. Klubunk tulajdonlása és gondozása kiemelt fontosságú az SoS és minden szurkoló számára.

Más kluboknál már láttunk hasonló értékesítéseket, amelyek jelentős változásokat eredményeztek a klub működésében és a szakmai tevékenységben, olyan döntésekhez és magatartásformákhoz vezetve, amelyeket sokan nem szeretnének viszontlátni a Liverpoolnál”

– fogalmaztak.

Bezos becsült személyes vagyona eléri a 210 milliárd fontot; ő a tulajdonosa többek között a The Washington Postnak és a Blue Originnek is. A világ harmadik leggazdagabb embere ugyanakkor nem rendelkezik tapasztalattal a sportüzlet világában, noha korábban összefüggésbe hozták már NFL-csapatokkal is.

Egy olyan, nagy horderejű befektetői csoport tagja, amelyhez többek között Eduardo Saverin, a Facebook társalapítója is csatlakozott. A konzorciumot jelenleg Amit Bhatia, az indiai acélmágnás, Laksmi Mittal veje vezeti. Bhatia a csoport egyetlen olyan meghatározó tagja, aki rendelkezik sportüzleti tapasztalattal: nemrégiben, 18 év után távozott a Queens Park Rangers társtulajdonosi és igazgatói posztjáról.

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A Liverpool szurkolói magyarázatot várnak a tervezett tulajdonátruházással kapcsolatban

A Liverpool szurkolói magyarázatot várnak a tervezett tulajdonátruházással kapcsolatban

A Liverpool szurkolói csoportja, a Spirit of Shankly (SoS) magyarázatot követel a klubtól, miután olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint Jeff Bezos, az Amazon alapítója tagja annak a konzorciumnak, amely jelentős kisebbségi részesedés megszerzésére készül. A csoport komoly aggodalommal figyeli, milyen hatással lehetnek az új befektetők a jelentős döntésekre.
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