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Nyitókép: PIxabay

Embert gázolt egy vonat Budapesten

Infostart / MTI

Több járat kimaradt, késésekre is számítani kell.

Budafoknál elütött egy embert a vonat hétfő délután, ezért a pécsi fővonalon hosszabb menetidőre, kimaradó elővárosi járatokra kell számítani – közölte a Mávinform a honlapján.

Tájékoztatásuk szerint Kelenföld és Háros között a baleset miatt csak korlátozással, egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a százhalombattai S40-es vonatok 16:55-től kezdődően átmenetileg nem járnak, a balesetben érintett vonat – a Keleti pályaudvarról 15:25-kor Zágrábba elindult Agram InterCity – utasai pedig pótlóbusszal juthatnak el Székesfehérvárra.

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