Elhunyt Simor András irodalmár, költő

Simor András 1938. július 5-én született Budapesten. Életét az irodalom, a tanítás, továbbá a spanyol és latin-amerikai irodalom, valamint a magyar költészet közötti hídépítés határozta meg. Irodalmi pályája az 1960-as évek elején indult. A Tűz-tánc-antológiában mutatkozott be. Első kötete 1962-ben jelent meg Tereld a felhőket címen. Terjedelmes költői életműve mellett számos tanulmányt és esszét is írt, a szépirodalmi prózával is kísérletezett. Későbbi korszakaiban, a Z-füzetek sorozatában és önálló versesköteteiben a szatirikus költészet művelőjévé vált - idézték fel a közleményben.

Simor András spanyol klasszikusok (többek között a románcok, Fray Luis de León, Luis de Góngora, Lope de Vega, Francisco de Quevedo munkái), valamint a huszadik századi spanyol költészet (Miguel de Unamuno, Rafael Alberti, Antonio Machado) műfordítójaként a spanyol költészet egyik legjelentősebb hazai interpretátora, kutatója és fordítója volt. Nagy szerepet játszott abban, hogy a magyar olvasók megismerjék a latin-amerikai lírát.

Nagy munkát fektetett abba is, hogy a magyar klasszikusok (például Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós) verseit spanyolra ültesse át. Műfordítói és kultúraközvetítő tevékenységét többek között a Kubai Írószövetség érdemrendjével, valamint a venezuelai érdemrenddel is elismerték a venezuelai irodalom, azon belül is különösen Víctor Valera Mora költő műveinek magas színvonalú magyarországi műfordításáért és népszerűsítéséért.

1962-től 1977-ig a Szinyei Merse Pál Gimnáziumban és Általános Iskolában, majd 1977-től 2004-ig a Táncsics Mihály Gimnáziumban tanított spanyol nyelvet.

Gazdag irodalmi életművéért, valamint a hazai spanyolság és műfordítás ügyének szolgálatáért 2005-ben megkapta a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet. Munkásságát Táncsics-gyűrűvel, Nagy Lajos irodalmi díjjal és MSZOSZ-díjjal is elismerték.

Irodalomszervező tevékenységének csúcsa az Ezredvég című folyóirat volt, amelynek hosszú időn át főszerkesztőjeként biztosított szellemi műhelyt és publikációs felületet mind az idősebb, mind a pályakezdő írógenerációnak, hűen őrizve a lap kritikus, társadalomközpontú szellemiségét - hangsúlyozták a méltatásban.

Simor András temetése június 28-án 10 órakor lesz a Kozma utcai izraelita temetőben.