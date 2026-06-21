Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár helyettesállamtitkár-jelöltjei: Bódy Éva, aki a szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért felel, Sziklai István, aki a szociálpolitikáért és Makay Zsuzsanna, aki a családpolitikáért – írta a miniszter.
Új neveket jelentett be a szociális miniszter
Három új helyettesállamtitkár-jelöltet mutatott be Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán vasárnap.
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Rossz körülötted a levegő? Hamarosan kártérítés járhat érte
A közeljövőben jelentős változások várhatóak a hazai levegőminőségi előírásokban is a vonatkozó uniós irányelv miatt, melyet a tagállamoknak 2026. december 11-ig kell átültetniük nemzeti jogukba. Az Európai Parlament és a Tanács még 2024 októberében fogadta el az irányelvet, amely aktualizált levegőminőségi előírásokat határoz meg Unió-szerte. A 2030-ig teljesítendő új, szigorúbb uniós levegőminőségi előírások az eddigieknél közelebb állnak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2021. évi iránymutatásaihoz, és tükrözik a légszennyezés egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket. Lényeges változás a korábbiakhoz képest a polgárok azon új joga is, hogy kártérítést igényelhetnek abban az esetben, ha egészségük a szabályok megsértése miatt károsodott. A légszennyezettség évente több ezer áldozatot követel Magyarországon is, az új szabályozás alkalmazásával ez érdemben mérsékelhető lehet.
Lassan kihal a cipőjavítás Magyarországon: ez a legnagyobb baj az új cipőkkel, drágán megfizetjük az árát
A CashTag legújabb adásában annak jártunk utána, meg lehet-e még élni 2026-ban Magyarországon cipőjavításból és kulcsmásolásból.
US-Iran talks to begin in Switzerland as Tehran says it closed Strait of Hormuz
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