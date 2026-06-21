Új neveket jelentett be a szociális miniszter

A közeljövőben jelentős változások várhatóak a hazai levegőminőségi előírásokban is a vonatkozó uniós irányelv miatt, melyet a tagállamoknak 2026. december 11-ig kell átültetniük nemzeti jogukba. Az Európai Parlament és a Tanács még 2024 októberében fogadta el az irányelvet, amely aktualizált levegőminőségi előírásokat határoz meg Unió-szerte. A 2030-ig teljesítendő új, szigorúbb uniós levegőminőségi előírások az eddigieknél közelebb állnak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2021. évi iránymutatásaihoz, és tükrözik a légszennyezés egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket. Lényeges változás a korábbiakhoz képest a polgárok azon új joga is, hogy kártérítést igényelhetnek abban az esetben, ha egészségük a szabályok megsértése miatt károsodott. A légszennyezettség évente több ezer áldozatot követel Magyarországon is, az új szabályozás alkalmazásával ez érdemben mérsékelhető lehet.