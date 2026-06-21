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Három új helyettesállamtitkár-jelöltet mutatott be Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán vasárnap.
Nyitókép: Kátai-Németh Vilmos/Facebook

Új neveket jelentett be a szociális miniszter

Infostart / MTI

Három új helyettesállamtitkár-jelöltet mutatott be Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán vasárnap.

Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár helyettesállamtitkár-jelöltjei: Bódy Éva, aki a szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért felel, Sziklai István, aki a szociálpolitikáért és Makay Zsuzsanna, aki a családpolitikáért – írta a miniszter.

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Kezdőlap    Belföld    Új neveket jelentett be a szociális miniszter

helyettes államtitkár

kátai-németh vilmos

szociális és családügyi miniszter

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