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hőség
Nyitókép: Pixabay

Elrendelték a másodfokú hőségriasztást szombatra – részletek

Infostart / InfoRádió

A napi középhőmérséklet 25 fölé emelkedik. A katasztrófavédelem közzétette a légkondicionált helyiségek listáját is, amit bárki igénybe vehet, a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásának segítségével pedig minden egyéb információ elérhető. Dóka Imre, a katasztrófavédelem helyettes szóvivője mondta el a részleteket.

Másodfokú hőségriasztás lép életbe az országban szombat 0 órától kedd éjfélig, ami azt jelenti, hogy előre láthatóan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet.

A hirtelen jött kánikula megterhelő mindenki számára.

Dóka Imre, a katasztrófavédelem helyettes szóvivője az InfoRádióban elmondta, az NNGY és az országos tisztifőorvos is ajánlást tett közzé az egészség védelme érdekében, emellett nemcsak a szervezetünkre, a környezetünkre is figyelni kell, egy ilyen forró napon akár 70 fokra melegszik egy autó belső tere már egy félig napos, félig árnyékos helyen is; ha van benne valaki, az autó pedig parkol, azonnal hívjuk a 112-t!

Több megyében is tűzgyújtási tilalom van érvényben, ez az erdőkre és azok 200 méteres körzetére vonatkozik, még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani, a katasztrófavédelem weboldalán lehet látni egy térképet, hogy mely megyékben érvényes ez a szabály. Ahol nincs még tilalom, ott a kijelölt helyeken szabad bográcsozni, de a tűz nem maradhat őrizetlenül.

A hőségben ugrásszerűen megemelkednek a szén-monoxiddal összefüggő riasztások is, ugyanis csökken a kémények huzathatása, a nyílt égésterű vízmelegítők esetében szén-monoxid keletkezhet.

Tavaly 27 ilyen napon 121 ilyen esethez kellett kivonulniuk, ezért e téren is fokozott figyelmet kér Dóka Imre.

A katasztrófavédelem közzétette a légkondicionált helyiségek listáját is, amit bárki igénybe vehet, a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásának segítségével pedig minden egyéb információ elérhető.

Ismert, ilyenkor rengeteg vizet kell fogyasztani, 11 és 16 óra között pedig nem ajánlott napon tartózkodni, felhevült testtel vízbe ugorni pedig tilos.

A cikk Kántor Viola interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Elrendelték a másodfokú hőségriasztást szombatra – részletek

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Elrendelték a másodfokú hőségriasztást szombatra
Részletek, ajánlások

Elrendelték a másodfokú hőségriasztást szombatra
A napi középhőmérséklet 25 fölé emelkedik. A katasztrófavédelem közzétette a légkondicionált helyiségek listáját is, amit bárki igénybe vehet, a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásának segítségével pedig minden egyéb információ elérhető. Dóka Imre, a katasztrófavédelem helyettes szóvivője mondta el a részleteket.
 

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