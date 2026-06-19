A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kesevebbe – írja a holtankoljak.hu.

2026.06.19-én az átlagárak a következők:

95-ös benzin: 592 forint/liter,

gázolaj: 614 forint/liter.

Védett árak:

95-ös benzin: 595 forint/liter,

gázolaj: 615 forint/liter.

Magyar Péter miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány szerdai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését

Magyar Éva kormányszóvivő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón megerősítette: véget ér a védett üzemanyagárak rendszerének. Ha a piaci helyzet indokolja, a szakminiszter kezében ott lesz a jogosítvány.