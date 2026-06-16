Érkezik az év első hőhulláma: 37 fok lesz – mutatjuk, mikor

Kedden általában sok napsütésre lehet lehet számítani a fátyol- és a képződő gomolyfelhők mellett, majd kedd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet.

Helyenként tapasztalhatunk erős széllökéseket. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 8 és 15 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben ennél több fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali nappali hőmérséklet kedden általában 24 és 28 fok között várható.

A mellékelt videóból kiderül, hogy az előttünk álló hét során fokozatosan emelkedik majd a hőkérséklet, hétvégén pedig már erős kánikulát kapunk, a várható maximális hőmérséklet 37 fok.

Trópusi éjszakákra is számíthatunk, vagyis a hőmérséklet éjszakánként sem süllyed 20 fok alá majd.