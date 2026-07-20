El: ezt dobta a Fradinak a sorsolás

A svájci Nyonban hétfőn tartott sorsoláson három párharcból kerülhetett ki a kiemelt magyar kupagyőztes következő riválisa, amely végül a Fenerbahce és a Gornik Zabrze összecsapás továbbjutója lesz. Az FTC vagy a Twente az első felvonást vívja majd hazai pályán. A lehetséges ellenfelek között még az osztrák Sturm Graz és a skót Hearts, illetve a moldovai Sheriff Tiraspol és az izraeli Makkabi Tel-Aviv volt.

A selejtező harmadik fordulójának első mérkőzéseit augusztus 6-án, míg a visszavágókat egy héttel később rendezik.