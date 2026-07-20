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A gyõztes Ferencváros játékosai ünnepelnek a labdarúgó Európa-liga selejtezõjének 1. fordulójában játszott Ferencváros - Vojvodina visszavágó mérkõzés után a Groupama Arénában 2026. július 16-án. A Ferencváros 3-0-ra nyert, így 5-1-es összesítéssel jutott tovább.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

El: ezt dobta a Fradinak a sorsolás

Infostart / MTI

Amennyiben a Ferencváros túljut a holland Twente együttesén, úgy a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójában török vagy lengyel ellenfél vár rá.

A svájci Nyonban hétfőn tartott sorsoláson három párharcból kerülhetett ki a kiemelt magyar kupagyőztes következő riválisa, amely végül a Fenerbahce és a Gornik Zabrze összecsapás továbbjutója lesz. Az FTC vagy a Twente az első felvonást vívja majd hazai pályán. A lehetséges ellenfelek között még az osztrák Sturm Graz és a skót Hearts, illetve a moldovai Sheriff Tiraspol és az izraeli Makkabi Tel-Aviv volt.

A selejtező harmadik fordulójának első mérkőzéseit augusztus 6-án, míg a visszavágókat egy héttel később rendezik.

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