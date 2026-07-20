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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter: megszüntetjük a nagyvállalatok adóelkerülését

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A frakcióvezetők által elmondottakra reagált Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt az Országgyűlésben.

Az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülése ismét a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött, az elhangzottakra sorban reagáltak a parlamenti pártok. A Fidesz nevében Bóka János frakcióvezető-helyettes például bejelentette: nem vesznek részt az új államfő megválasztásában, mivel illegitimnek tekintik majd, mondván: Magyaroszág a „hatalmi önkény” állapotában van.

Magyar Péter viszonválaszában először Pócs Jánosnak üzent, aki szerinte félmillió forintért vett okosszemüveget, hogy „tovább csalhasson és videózhasson illegálisan” az ülésteremben.

A miniszterelnök Rétvári Bence felszólalására (KDNP) reagálva azt mondta: köszöni, hogy Rétvári népszerűsítette a félmillió tagú Talpra magyar! Facebook-csoportot, „többen vannak, mint a KDNP szavazói” – fogalmazott. Hozzátette: Rétvári „összevissza hazudozott”, például az adókról is. Magyar Péter azt mondta: „a Fidesz bevezette az ebadót, most a Tisza eltörli, miközben a Fidesz sokmilliárdból ebadóról meg macskaadóról hazudozott.” Gyásznap az oligarcháknak, hogy eltöröltük a bizalmi vagyonkezelők nyújtotta adóelkerülést – mondta Magyar Péter, hozzátéve: végre olyan adószabályok lesznek, amelyek megszüntetik a nagyvállalatok adóelkerülését, amit a Fidesz lehetővé tett.

Magyar Péter azt is mondta, hogy miközben fideszesek itt a demokrácia gyásznapját festik fel a falra, a pártelnök az oligarcháival 3,5 millió forintos jegyáron mecset néz Amerikában. Ezután közölte: semmi újdonság nem hangzott el Bóka János beszédében, majd „további jó vergődést kívánt”.

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Magyar Péter napirend előtt az Országgyűlésben: most átmeneti köztársasági elnököt választunk

Magyar Péter napirend előtt az Országgyűlésben: most átmeneti köztársasági elnököt választunk
Először beszélt Sulyok Tamás államfői mandátumának megszűnése óta a parlamentben a kormányfő, aki „Az igazi magyar érdek” címmel szólalt fel napirend előtt. Ősszel megindul az alkotmányozási folyamat, de előtte most egy átmeneti köztársasági elnököt kell választani – mondta Magyar Péter, aki arról is beszélt: vizsgálni fogják Szijjártó Péter és a BYD-nek juttatott állami százmilliárdok történetét. Hangsúlyozta: adókat törölnek el, és kétszeresére emelik a nagy szennyező cégekre kiróható bírságokat.
 

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