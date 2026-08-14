Jelentősen változik az időjárás a hétvégére, ennek nem mindenki fog örülni

Pénteken túlnyomóan felhőtlen, napos időre lehet számítani, keleten azonban kevés gomolyfelhő képződhet, de az eső kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.

Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő, kevés gomolyfelhő a délkeleti, keleti országrészben képződhet. A délies szél helyenként megélénkül. A minimum 7 és 20, a maximum már 30 és 35 fok között alakul.

Vasárnap tovább melegszik az idő, több helyen kánikula várható. Többnyire derült, napos időre számíthatunk, az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem valószínű, a déli szél megélénkül. A hajnali 10-22 fokról délutánra általában 33 és 37 Celsius-fok közé melegszik fel a levegő.