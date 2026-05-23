Budapestet elárasztja több tízezer fanatikus külföldi fociszurkoló – íme a tudnivalók

Május 30-án, szombaton rendezik az idei labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőt Budapesten, a Puskás Arénában, ahol az Arsenal és a Paris Saint-Germain csap össze. A külföldi sajtó beszámolói szerint Budapest már hetekkel a mérkőzés előtt megtelt foglalásokkal, miközben a légitársaságok extra kapacitásokkal készülnek az óriási rohamra – írja a vg.hu összefoglalója.

A döntő hétvégéjén több tízezer szurkoló érkezhet a magyar fővárosba. A nemzetközi elemzések 65-70 ezer stadionnéző mellett további tízezres nagyságrendű, jeggyel nem rendelkező drukkerrel számolnak, akik a város szurkolói zónáiban és sportbárjaiban követhetik a mérkőzést.

A londoni és párizsi járatokra már most rendkívüli a kereslet. A Wizz Air pluszkapacitásokat jelentett be London-Luton és Gatwick felől, és az easyJet is százával nyitotta meg az extra ülőhelyeket Budapestre. A brit sajtó szerint több Arsenal-szurkolói chartercsomag is elindul, egyes utak ára már a 900 fontot közelíti.

Rengeteg szurkoló választja a bécsi vagy pozsonyi átszállást, majd onnan vonattal jön Budapestre. A Budapest–Bécs Railjet-vonal különösen népszerűvé vált a dráguló repülőjegyek és a szálláshiány miatt.

A külföldi lapok egyik visszatérő témája a budapesti hotelszektor. Több cikk szerint gyakorlatilag teljes telt ház alakult ki a döntő hétvégéjére, ésegyes elemzések szerint a belvárosi hotelszobák ára 10-18-szorosára ugrott a normál időszakhoz képest.

A szurkolóknak leginkább az V., VII., VIII. és IX. kerületet ajánlják. A brit és francia útmutatók szerint a belváros, különösen a zsidónegyed környéke lehet a futballszurkolók egyik fő találkozóhelye a romkocsmák és a sűrű vendéglátóhely-hálózat miatt. A stadion közelsége miatt Zugló is gyorsan megtelt.

A legnagyobb hivatalos szurkolói zónák a Városliget és a Hősök tere környékén épülhetnek ki.

A Városliget történetének egyik legnagyobb rendezvényére készül, ahol már reggeltől érkezhetnek a szurkolói csoportok.

Az Arsenal-drukkerek jelentős része itt gyülekezhet majd, mielőtt szervezett menetben indulnának a stadion felé az Olof Palme sétányon keresztül. A hatóságok a nap során komoly biztonsági és forgalomkorlátozási intézkedésekre készülnek.

Mindenki azt tanácsolja, hogy a szurkolók kerüljék az autóhasználatot a döntő napján.

A stadion környékén nem lesz elérhető nyilvános parkolás, ráadásul jelentős lezárások és forgalomkorlátozások várhatók már szombat déltől.

Ehelyett a tömegközlekedés használatát javasolják, különösen az M2-es metróvonalat, amely közvetlen kapcsolatot biztosít a belváros és a Puskás Aréna között.

A döntőre jeggyel rendelkezők szombaton ingyenesen használhatják a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatait a mérkőzéshez kapcsolódó utazások során.

A külföldi sajtó külön kiemeli, hogy

a szurkolóknak érdemes legalább három-négy órával a kezdés előtt megérkezniük a stadion környékére.

A biztonsági ellenőrzések szigorúak lesznek, a beléptetés több lépcsőben történik, és a nagy tömeg miatt könnyen kialakulhatnak torlódások. Több lap figyelmeztet arra is, hogy a 18 órás kezdés miatt már kora délutánra megtelhetnek a főbb csomópontok, különösen a Keleti pályaudvar, a Deák Ferenc tér és a stadionhoz vezető metróállomások.

A szurkolói zónák már a mérkőzés napján délelőttől megnyílnak,

így a drukkereknek érdemes időben elfoglalniuk a helyüket, élvezni a programokat, és csak ezt követően elindulniuk a stadion felé.

Soha nem látott mobilforgalomra készülnek a szolgáltatók a Bajnokok Ligája döntőjén, ahol már nemcsak telefonálnak, hanem élőben közvetítenek és streamelnek is a nézők.

A Puskás Aréna több mint száz antennával és megerősített 5G-kapacitással biztosítja, hogy a több tízezres tömeg miatt se omoljon össze a hálózat.