2026. május 7. csütörtök
Egy tanuló egy papírra ír valamit egy iskolai padon.
Nyitókép: Unsplash

Már írják: 76 ezren érettségiznek angolból, közülük 29 ezren emelt szinten, itt vannak a feladatok

Infostart / MTI

Az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgái csütörtökön 9 órakor megkezdődtek; középszinten 1147 helyszínen 47 082, emelt szinten 296 helyszínen 29 084 vizsgázó tesz érettségi vizsgát angol nyelvből – közölte az Oktatási Hivatal.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos:

középszinten az írásbeli időtartama 180 perc;

  • az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60,
  • a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre;
  • 15 perces szünet után
  • hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben,
  • majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli teljes időtartama 240 perc; a vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázó gondoskodik (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható) - jelezték.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A feladatokat az eduline.hu oldalon tették közzé egy folyamatosan frissülő cikkben.

A középszinten érettségizők angolból többek között a Nemzeti Állatjóléti Alapítvánnyal, a népszerű forgatókönyvíróval, Roald Dahllal, az ételfestékekkel és Monet festményeivel kapcsolatos szövegeket kaptak.

Segítőkutya és egy fura ausztrál szokás - ezek vannak az angolérettségi nyelvhelyességi részében

30 percük van az érettségizőknek az angolérettségi második feladatlapjára.

Ebben a vizsgarészben a feladatok között szerepelhet olyan, hogy négy lehetőség közül kell kiválasztani a szövegkörnyezetbe illő kifejezést, vagy egy hiányos szöveget kell önállóan kiegészíteni. Emellett a vizsgázók találkozhatnak kiemelt mondatrészek helyének azonosításával, megadott szavak (vagy ragozott-képzett változatuk) szövegbe illesztésével, és szöveg átalakítással megadott szempontok alapján is.

Az érettségizőknek többek között egy segítőkutyás történetbe, egy békáról és közgazdász-hallgatóról szóló viccbe és egy érdekes ausztrál illetve új-zélandi szokásról szóló szövegbe kellett behelyettesíteniük a kifejezések nyelvtanilag helyes alakjait.

Itt az újabb forintcsúcs – négy éve nem látott szinten a magyar deviza

Csütörtök reggel tovább gyengült a dollár a devizapiacokon az iráni béketárgyalások fejleményeinek hírére. A forint látványosan erősödött, a zlotyval szemben is két és fél éves csúcs közelébe húzott, míg az euróval szemben is újra rég nem látott erőt mutat a magyar deviza. Ez jól mutatja, hogy a mozgásban a nemzetközi dollárgyengülés mellett a Tisza Párt választási győzelméből táplálkozó bizalom is szerepet játszik.

Súlyos csapdába sétálnak bele az új autók tulajdonosai: pillanatok alatt elúszhat a garancia, ha erre nem figyelsz

A fogyasztóvédőkhöz egyre több panasz érkezik amiatt, hogyan kezelik a szakszervizek az új autók jótállási időn belüli meghibásodásait.

Hantavirus-hit cruise ship on way to Canary Islands after three evacuated

A British man is among three evacuees sent to the Netherlands after displaying symptoms while aboard the MV Hondius.

