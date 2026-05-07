Már írják: 76 ezren érettségiznek angolból, közülük 29 ezren emelt szinten, itt vannak a feladatok

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos:

középszinten az írásbeli időtartama 180 perc;

az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60,

a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre;

15 perces szünet után

hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben,

majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli teljes időtartama 240 perc; a vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázó gondoskodik (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható) - jelezték.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A feladatokat az eduline.hu oldalon tették közzé egy folyamatosan frissülő cikkben.

A középszinten érettségizők angolból többek között a Nemzeti Állatjóléti Alapítvánnyal, a népszerű forgatókönyvíróval, Roald Dahllal, az ételfestékekkel és Monet festményeivel kapcsolatos szövegeket kaptak.



Segítőkutya és egy fura ausztrál szokás - ezek vannak az angolérettségi nyelvhelyességi részében

30 percük van az érettségizőknek az angolérettségi második feladatlapjára.

Ebben a vizsgarészben a feladatok között szerepelhet olyan, hogy négy lehetőség közül kell kiválasztani a szövegkörnyezetbe illő kifejezést, vagy egy hiányos szöveget kell önállóan kiegészíteni. Emellett a vizsgázók találkozhatnak kiemelt mondatrészek helyének azonosításával, megadott szavak (vagy ragozott-képzett változatuk) szövegbe illesztésével, és szöveg átalakítással megadott szempontok alapján is.

Az érettségizőknek többek között egy segítőkutyás történetbe, egy békáról és közgazdász-hallgatóról szóló viccbe és egy érdekes ausztrál illetve új-zélandi szokásról szóló szövegbe kellett behelyettesíteniük a kifejezések nyelvtanilag helyes alakjait.