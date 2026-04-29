2026. április 29. szerda Péter
Kisbaba pürésített bébiételt kap babakanálból
Nyitókép: Pixabay

Most épp így igyekszik segíteni az Egyszülős Központ

Infostart / InfoRádió

Támogatási kezdeményezést indít az Egyszülős Központ, amely újszülött babaváró csomagokkal segíti azokat a családokat, ahol a baba érkezésekor csak egy szülő van jelen. Az InfoRádió Nagy Annát, a központ vezetőjét kérdezte.

A tervek szerint több száz olyan egyszülős családnak tud segíteni az Egyszülős Központ az egyenként 25 ezer forint értékű csomagokkal, ahová éppen most érkezik vagy érkezett baba – számolt be az InfoRádióban Nagy Anna, a központ vezetője.

Magyarországon több mint 340 ezer egyszülős család él, közülük 11 600 olyan család van, ahol babát nevelnek, tehát ahol egy év alatti gyermek van a családban.

„Én azt hiszem, hogyha sérülékeny társadalmi csoportokról beszélünk, családokról, akkor ők aztán fokozottan azok, úgyhogy rájuk nagyon nagy figyelmet kellene fordítani” – hívta fel a figyelmet.

Az utolsó népszámlálási adatok azt mutatják, hogy valamelyest nőtt az egyszülős családok aránya, igaz, nem nagymértékben. Ezekben a családokban közel félmillió gyerek nevelkedik, ez pedig Nagy Anna szerint olyan magas szám, amire mindenképpen oda kell figyelni, és ezeknek a gyerekeknek mindenképpen szükségük van olyan plusz támogatásokra, plusz figyelemre, amivel legalább valamennyire kompenzálni lehet azokat a hiányokat, ami az egyszülős gyerekek életében jelen van.

Hogy milyen fajta hiányokról lehet ilyenkor beszélni, arról elmondta: az egyszülős családoknál a szegénységi kockázat eleve kiemelten magas.

„Az egyszülősség vezető szegénységi kockázat. Ez azt jelenti, hogy az egyszülős családokban élő gyerekek számára nagyon sokszor nincsenek meg azok a lehetőségek, amik egyébként minden gyereknek járnának. Amikor azt mondjuk, hogy az egyszülős családok körülbelül 35-37 százaléka szegény, akkor az azt is jelenti, hogy ezek a gyerekek nem jutnak hozzá olyan programokhoz, olyan táborokhoz, a mindennapokhoz szükséges eszközökhöz, amelyek egyébként jó esetben járnának vagy járnak azoknak, akik szerencsésebb helyzetben vannak” – húzta alá Nagy Anna.

Az egyik hiány tehát gyakorlati. Másrészt viszont hiányzik is mellettük valaki.

„Az, hogy vagy csak az édesapjukkal vagy csak az édesanyjukkal nevelkednek, az azt jelenti, hogy egy állandósult hiány van jelen a családban, ami különösen akkor, amikor egyszülőssé válik egy család, nagyon nehéz tud lenni. Ezeknek a gyerekeknek olyan traumán kell keresztülmenniük, általában olyan traumát kell feldolgozniuk, amit bizony néha még mi felnőttek sem könnyen tudunk megoldani. És ott van egy 2, 3, 5, 10 vagy 15 éves gyerek, akinek mégiscsak már nagyon felnőtt nehézségeket kellene feldolgoznia. Azt hiszem, hogy ezt csak akkor tudják egészségesen túlélni, ha mi, felnőttek – szülők, pedagógusok, szakemberek, felnőtt társadalom – odafigyelünk rájuk, meg tudjuk fogni a kezüket egy olyan helyzetben, amit így gyerekként még nem kell, hogy meg tudjanak oldani” – nyomatékosította az InfoRádióban Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.

Van némi bizonytalanság abban, hogy mit érnek el a Tisza konkrét adómódosítási tervei

Van némi bizonytalanság abban, hogy mit érnek el a Tisza konkrét adómódosítási tervei
Egyelőre bizonytalan, hogy mekkora hatást gyakorolhatnak a gazdaságra és a költségvetésre a leendő Tisza-kormány adócsökkentési tervei – vélekedett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
 

Nem védekeztek, csak támadtak: Paris Saint-Germain–FC Bayern München 5–4

Nem védekeztek, csak támadtak: Paris Saint-Germain–FC Bayern München 5–4

Kilenc gólt hozott a párizsi Parc des Princes-ben a PSG és a Bayern mérkőzése, a 2026-os BL-tavasz első elődöntője. A címvédő egygólos előnyt szerzett. A párizsi csapatban a georgiai Hvicsa Kvarachelia és a francia aranylabdás, Ousmane Dembele is duplázott. A visszavágót jövő szerdán rendezik Münchenben, a másik ágon pedig az angol Arsenal és a spanyol Atlético Madrid találkozik egymással. A fináléra május 30-án Budapesten a Puskás Arénában kerül sor.
Választás 2026: majdnem teljes a Tisza-kormány, átalakulás zajlik a Fideszben

Választás 2026: majdnem teljes a Tisza-kormány, átalakulás zajlik a Fideszben

Utolsó szakaszába lépett a Tisza Párt kormányalakítási folyamata, hiszen Magyar Péter tegnapi bejelentéseivel már csak két miniszter kiléte ismeretlen. A kormányalakítási tárgyalásokkal párhuzamosan jelentős átalakulás zajlik a Fidesz-KDNP-ben: a keddi választmányi ülésen Orbán Viktor benyújtotta lemondását a pártelnöki pozícióról, de azt nem fogadták el. Sokasodnak a közéleti botrányok is, zsarolásról beszélt Király Júlia, egykori MNB-alelnök, valamint már több kormányhoz közeli vállalattal szemben indultak eljárások. Az elmúlt napokban külpolitikai frontról is érkeztek hírek, Magyar Péter találkozott a külhoni magyarság több képviselőjével is, júniusra pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel kezdeményezett találkozót a külkapcsolatok rendezése és az ukrajnai magyarság helyzetének javítása céljából.

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 29.)

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 29.)

King hails importance of alliances with US in 'contested world' at White House state dinner

King hails importance of alliances with US in 'contested world' at White House state dinner

