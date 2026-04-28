Buszsávellenőrzés az Andrássy úton
Nyitókép: Forrás: BKK

Kegyetlenül lecsaptak a budapesti rendőrök, két nap alatt majdnem 90 autós büntettek meg

A buszsávellenőrzések során elfogtak egy körözött személyt is, 72 autós helyszíni bírságot kapott.

A kétnapos áprilisi buszsávellenőrzés során 87 esetben intézkedtek a rendőrök és a BKK munkatársai – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Április 22-én és 23-án az alábbi budapesti helyszíneken tartottak ellenőrzéseket:

  • I. kerület, Hegyalja út
  • III. kerület, Szentendrei út
  • VI. kerület, Andrássy út
  • IX. kerület, Soroksári út
  • XI. kerület, Bocskai út
  • XI. kerület, Budaörsi út
  • XIX. kerület, az M5-ös bevezető szakasza, Nagykőrösi út.

Helyszíni bírságot 72 autóssal szemben szabtak ki, négy esetben pedig szabálysértés miatt tettek feljelentést: két sofőrrel szemben buszsáv jogosulatlan használata, egy emberrel szemben engedély nélküli járművezetés, egy másikkal szemben forgalomból kivont jármű használata miatt. Hat esetben közigazgatási bírságot szabtak ki a biztonsági öv használatának elmulasztása és a tilos jelzésen áthaladás miatt.

Elfogtak egy körözött személyt is, továbbá egy autóst bódult vezetés, egy sofőrt pedig egyedi azonosítóval való visszaélés miatt. Egy személyt engedély nélküli vezetés, míg egy másik autóst ittas vezetés miatt állítottak elő.

A BKK közleménye szerint tavaly csaknem 150 alkalommal szerveztek közös ellenőrzést a rendőrséggel, amelyek a tervek szerint idén is folytatódnak.

Németország

Váltani tudott az AfD, csúcsra ugrott a támogatottsága
Németország immár legnépszerűbb pártja a radikális jobboldali AfD a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint. Olyannyira, hogy a 2013-ban alakult, teljes nevén Alternatíva Németországért párt az egyik intézet szerint támogatottságának eddigi csúcspontját érte el, nagy fölénnyel előzve a CDU/CSU-t is.
A leendő miniszterelnök szerint a „magyar érdekeket eláruló" Szijjártó Péter nem lehet az Országgyűlés alelnöke.
 

Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
 
Újabb csapás érte a tuapszei olajfinomítót, ukrán területek feladásáról beszélt Merz – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden

Újabb csapás érte a tuapszei olajfinomítót, ukrán területek feladásáról beszélt Merz – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden

Még el sem oltották az előző dróncsapás miatt keletkezett tüzet, keddre virradóra újabb támadás érte az oroszországi Tuapszében lévő olajfinomítót, ahol ismét tűz ütött ki. Friedrich Merz német kancellár hétfőn arról beszélt, hogy Ukrajna 2028-ig biztos nem csatlakozhat az EU-hoz, a csatlakozás előfeltétele pedig a háború lezárása, amihez Ukrajnának valószínűleg le kell mondania területe egy részéről. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Marco Rubio lerántotta a leplet: megsemmisült Irán flottája, de a legfőbb vezetőről semmi hír

Marco Rubio lerántotta a leplet: megsemmisült Irán flottája, de a legfőbb vezetőről semmi hír

Az Egyesült Államok úgy véli, hogy az ország új legfőbb vezetője, a nyilvánosság előtt március óta nem mutatkozó Modzstaba Hámenei továbbra is életben van.

Suspect charged with attempted assassination of Trump at Washington dinner

Investigators say the 31-year-old California man wanted to kill as many high-level officials as possible.

