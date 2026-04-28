Kegyetlenül lecsaptak a budapesti rendőrök, két nap alatt majdnem 90 autós büntettek meg

A kétnapos áprilisi buszsávellenőrzés során 87 esetben intézkedtek a rendőrök és a BKK munkatársai – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Április 22-én és 23-án az alábbi budapesti helyszíneken tartottak ellenőrzéseket:

I. kerület, Hegyalja út

III. kerület, Szentendrei út

VI. kerület, Andrássy út

IX. kerület, Soroksári út

XI. kerület, Bocskai út

XI. kerület, Budaörsi út

XIX. kerület, az M5-ös bevezető szakasza, Nagykőrösi út.

Helyszíni bírságot 72 autóssal szemben szabtak ki, négy esetben pedig szabálysértés miatt tettek feljelentést: két sofőrrel szemben buszsáv jogosulatlan használata, egy emberrel szemben engedély nélküli járművezetés, egy másikkal szemben forgalomból kivont jármű használata miatt. Hat esetben közigazgatási bírságot szabtak ki a biztonsági öv használatának elmulasztása és a tilos jelzésen áthaladás miatt.

Elfogtak egy körözött személyt is, továbbá egy autóst bódult vezetés, egy sofőrt pedig egyedi azonosítóval való visszaélés miatt. Egy személyt engedély nélküli vezetés, míg egy másik autóst ittas vezetés miatt állítottak elő.

A BKK közleménye szerint tavaly csaknem 150 alkalommal szerveztek közös ellenőrzést a rendőrséggel, amelyek a tervek szerint idén is folytatódnak.