Változás az egyik pesti villamos közlekedésben

A 37A villamos április 25-én és 26-án, szombaton és vasárnap csak a Blaha Lujza tér (Népszínház utca) és a Hidegkuti Nándor Stadion között jár, a stadion és Kőbánya-alsó vasútállomás között 37-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik.

A Kolozsvári utca és a Körösi Csoma Sándor út közötti területről a belváros felé tartóknak a Körösi Csoma Sándor úton közlekedő járatokat, elsősorban a 28-as és a 28A villamost javasolja a BKK. Kőbányáról a 28-as és a 28A villamosok mellett a 9-es autóbusszal, Kőbánya központjából pedig a 95-ös, a 195-ös autóbusszal és a 73-as trolibusszal érhető el könnyen a belváros a Puskás Ferenc Stadionnál a 2-es metróra átszállva – írták.

A közleményben kiemelték: az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely a többi között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, valamint jegy és bérlet is vásárolható a segítségével.