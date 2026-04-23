ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.09
usd:
312.95
bux:
135959.67
2026. április 23. csütörtök Béla
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Sorban parkoló autók egy fasor alatt található parkolóban.
Nyitókép: Unsplash

Még mintegy 600 ezren nem fizették be a gépjárműadót – erre kell nagyon figyelni

Infostart / MTI

A befizetési határidő fő szabály szerint április 15-e, de ha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul.

Több mint 3,5 millió autóstól várta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), és április 21-ig több mint 2,9 millióan be is fizették a gépjárműadót az államkasszába. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 600 ezren még nem teljesítették kötelezettségüket – közölte a hivatal. Ők rendezhetik az adót egyszerűen a NAV-Mobilban, banki utalással, vagy kérhetnek részletfizetést, de ha nem lépnek, késedelmi pótlékra számíthatnak.

A NAV tájékoztatása szerint a gépjárműadót legegyszerűbben a NAV-Mobilon lehet befizetni, idén már több mint 441 ezren választották ezt a megoldást. A gépjárműadó-határozat is tartalmaz egy fizetési linket, ezen keresztül is közvetlenül rendezhető az adó.

Ha valakinek nincs meg a határozat, nem tudta átvenni vagy elkeverte, akkor sem kell aggódni,

a NAV gépjárműadó-kalkulátorával egyszerűen és pontosan kideríthető, mennyit kell fizetni, személygépkocsi esetén csak az autó gyártási évére és teljesítményére van szükség.

Ha megvan az összeg, egyszerűen átutalható az adó a 10032000-01079160 számlaszámra, a közleményben az adóazonosító jellel vagy adószámmal.

Fizetési nehézség esetén automatikus, öthavi pótlékmentes részletfizetést kérhetnek a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók az appban, ahol gyakorlatilag csak a részletfizetések számát kell kiválasztani. A likviditási gondokkal küzdő vállalkozások pedig egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól.

A befizetési határidő fő szabály szerint április 15-e, de ha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul.

A számítás egyszerű: a határozat elektronikus megnyitásának vagy postai átvételének időpontjától számított 30 nap.

Az összes tudnivalót – a számítás módját és az esetleges mentességeket – a NAV honlapján külön csempe tartalmazza, illetve valamennyi részletszabály megtalálható a 95. számú információs füzetben – tájékoztatott a NAV.

Kezdőlap    Belföld    Még mintegy 600 ezren nem fizették be a gépjárműadót – erre kell nagyon figyelni

nav

autó

határidő

kalkulátor

gépjárműadó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szombathelyi azbeszt-veszélyhelyzet: a Greenpeace szerint Sopron is veszélyben lehet

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.23. csütörtök, 18:00
Szabó Olivér Norton
fizikus, csillagász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eddig tartott a reménykedés: sorra dőlnek le az európai gazdaság tartóoszlopai

Eddig tartott a reménykedés: sorra dőlnek le az európai gazdaság tartóoszlopai

A francia magánszektor üzleti aktivitása 14 havi mélypontra süllyedt áprilisban. A szolgáltatóipar visszaesése ugyanis felülírta a feldolgozóipar erősödő teljesítményét - derül ki az S&P Global csütörtökön közzétett előzetes felméréséből. A német gazdaságban hasonló folyamat rajzolódik ki: a feldolgozóipar helyzete enyhén romlott, de a szolgáltatószektor kilátásait mérő index jelentős gyengülése a kompozit index erős csökkenését idézte elő.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas változás jön a Balaton vasútvonalán: elképesztő átalakuláson esik át a történelmi állomás

Hatalmas változás jön a Balaton vasútvonalán: elképesztő átalakuláson esik át a történelmi állomás

Elkezdődik a déli part egyik ikonikus vasútállomásának felújítása: megújul a fonyód-bélatelepi vasútállomás helyi védelem alatt álló épülete és annak közvetlen környezete.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says no time frame for ending war, as Iran says reopening Strait of Hormuz 'not possible'

US says no time frame for ending war, as Iran says reopening Strait of Hormuz 'not possible'

The White House says Donald Trump is "satisfied" with the blockade of Iran's ports, which Tehran's top negotiator calls a violation of the ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 23. 08:55
Füstbe ment terv – egész marihuánaültetvényre bukkantak egy leégett népszigeti műhelyben
2026. április 23. 08:14
Lezárják a Váralagutat
×
×