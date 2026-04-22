Egyeztetés Magyar Péterrel: a pedagóguskar elnöke szerint pontosan meg kell határozni az oktatás céljait

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Tisza Párt elnöke kedd délután egyeztetést folytatott 15 különböző fenntartású gimnázium igazgatójával. Magyar Péter az erről szóló Facebook-bejegyzésében azt ígérte, hogy az oktatás a Tisza-kormány alatt stratégiai fontosságú ágazat lesz. Jelezte továbbá az igazgatók számára, hogy az oktatási rendszer átalakítása jobbá és gyermekbarátabbá tétele során minden pedagógus tapasztalatára számítanak. Hozzátette: egyetértettek abban is, hogy a mai kornak megfelelő versenyképes és gyerekbarát oktatás felépítéséhez világos célokat kell kitűzniük.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint maga a kapcsolatfelvétel ténye rendkívül fontos, és a beszélgetés során nyíltan elmondhatták, hogy milyen problémákat látnak az oktatás területén. Természetesen nem mindenre volt lehetőség, de egészen hosszú időkeret,

körülbelül két óra állt a rendelkezésükre, hogy átbeszéljék a dolgokat a miniszterelnök-jelölttel

– tette hozzá az InfoRádióban.

A kapcsolatfelvétel apropóját az adta, hogy a sajtóban megjelent egy név a leendő oktatási miniszter személyét illetően, amivel kapcsolatban „sok mindenki azonnal véleményt mondott, elképzelhető, hogy többen úgy, hogy nem is ismerik a személyt” – magyarázta a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium igazgatója.

„Mi azt szerettük volna jelezni a miniszterelnök-jelölt úrnak, hogy ha bármi megjelenik, és azzal kapcsolatban ilyen gyors reakciók jönnek, akkor lehetőség szerint ne ezek figyelembevételével, hanem inkább szakmai egyeztetéseken történő információcserékkel, javaslatokkal kapcsolatos felvetésekkel hozzanak döntéseket” – fejtette ki Horváth Péter, aki szerint Magyar Péter ezzel teljes mértékben egyetértett, valamint fontosnak nevezete, hogy a majdani oktatási tárca vezetője állandó kapcsolatot tartson a szakmai szervezetekkel a jövőben.

A fent említett személy Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója. Az ő személyével kapcsolatban a pedagóguskar vezetője azt mondta, hogy ő legfelejbb egy-két alkalommal találkozott vele személyesen, az egyeztetésen résztvevő igazgatók közül pedig nagyjából négy-öten ismerik a mostani és korábbi munkáját. MInt mondta, jó szakembernek tartják Rubovszky Ritát, és alapvetően mindenki pozitívan gondolkodott róla. Hozzátette: nyilván nagy felelősség kiválasztani az oktatási tárca vezetőjét, hiszen komoly munka vár rá, de mint azt jelezték a megbeszélésen: ezt a terhet nem tudják levenni Magyar Péter válláról, ahogyan a későbbi döntéseket sem, ezért inkább ahhoz szeretnének hozzájárulni, hogy a döntések minél megalapozottabbak legyenek.

Hogy a Nemzeti Pedagógus Kar milyen szakembert látna leginkább az oktatási tárca élén, arra a gimnáziumi igazgató azt válaszolta, hogy olyan embernek kell odakerülnie, aki élvezi a teljes kormány bizalmát.

A miniszterelnök-jelölt tájékoztatása szerint az oktatási miniszter, miként az egészségügyi tárca vezetője is, erős felhatalmazást fog kapni, és vétójoggal rendelkezhet majd a kormányon belüli döntéseknél

– jegyezte meg Horváth Péter, úgy folytatva, hogy olyan embert látnának szívesen, aki jó szervezőkészséggel rendelkezik, aki általánosan elfogadott, ismeri a köznevelés, a felsőoktatás rendszerét is valamennyire, elhivatott a szakmája iránt. Szélesebb körben egy integratív, a megbeszélésekben, a közös munkában hívő és bízó emberre számítanának leginkább.

A keddi egyeztetésen a pedagóguskar nem tett javaslatot Magyar Péter számára, de az elnök szerint ez nem is feltétlenül az ő dolguk.

A leendő kormányfő egyébként azt is hangsúlyozta, hogy szeretne más szervezetekkel is kapcsolatot tartani oktatásügyben, nemcsak gimnáziumi vezetőkkel, hanem egy sokkal szélesebb fronttal. „Ami egyértelmű volt számunkra, hogy neki az egyik legfontosabb kérdése az, hogy hogyan lehetne például az oktatáson belül azt a szegregációt megállítani, ami azt jelenti, hogy az oktatási rendszerünk sajnos a meglevő különbségeket inkább felerősíti” – fogalmazott a szakember.

Azzal kapcsolatban, hogy milyen oktatáspolitikát várnak el a leendő kormánytól, Horváth Péter kifejtette:

a legfontosabb az oktatás céljának a pontos meghatározása lenne.

Hogy milyen tudásra van szükség, hogy mi az az emberkép, aminek a kialakulását segíteni kellene annak a folyamatnak, amit a gyerekek ebben a rendszerben végig tudnak élni vagy végigélnek. Hogy milyen pedagógus kell ehhez, milyen eszközökkel lehet ezt megvalósítani – sorolta.

„Mind-mind olyan kérdés, ami azt feltételezi, hogy meg kell nézni a különböző országokban, hogy hol volt sikeres az oktatási folyamat, hol állnak technológiailag, szakmai módszertanilag ezek az országok, mi volt szükséges ahhoz, hogy oda jussanak, ahol most vannak, és ez mennyire adaptálható a mi magyarországi folyamatainkban, rendszerünkben, társadalmi elvárásokban” – magyarázta a pedagóguskar elnöke, aki szerint ehhez nagyon sok idő kell, másrészt a társadalmat – köztük a tanárokat – is fel kell készíteni rá.

Azt mondták, és Horváth Péter is ezt tartja a legfontosabbnak, hogy kialakuljon egy olyan bizalom a szakmában dolgozók, a társadalom és a kormányzat között, ahol nem elsősorban megkérdőjelezi egyik fél a másik döntéseit, vagy azt, hogy hogyan hajt végre feladatokat (…). Ezért kellenek a kapcsolatok, hogy lássuk azt, hogy valóban azért dolgozik mindenki, hogy az egyéneknek és a társadalomnak jobb legyen az élete – zárta gondolatait a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium igazgatója.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó S. Gergő készítette.