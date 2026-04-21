INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.9
usd:
311.27
bux:
135643.99
2026. április 21. kedd Konrád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Magyar Péter iskolaigazgatók körében 2026. április 21-én.
Nyitókép: Magyar Péter / Facebook

Meglátogatta az a bizonyos iskolavezetői csoport Magyar Pétert

Infostart

A leendő miniszterelnök maga kínálta fel az egyeztetés lehetőségét azoknak, akik azok után írtak neki nyílt levelet, hogy egy portál úgy értesült, Rubovszky Rita lehet a Tisza-kormány oktatásiminiszter-jelöltje. A miniszter személyét továbbra sem nevezte meg a leendő kormányfő. A találkozóról azonban posztolt.

„Szívmelengető egyeztetést” folytatott Magyar Péter 15, eltérő fenntartású gimnázium igazgatójával.

Mint a kormányalakításra készülő Tisza-elnök kedd esti Facebook-posztjából kiderül, hangsúlyozta számukra, hogy az oktatás a Tisza-kormány alatt stratégiai fontosságú ágazat lesz.

„Jeleztem, hogy az oktatási rendszer átalakítása, jobbá, és gyerekbarátabbá tétele során minden magyar pedagógus tapasztalatára számítunk. Egyetértettünk abban, hogy a mai kornak megfelelő, versenyképes és gyerekbarát oktatás felépítéséhez világos célokat kell kitűznünk magunk elé. Az a jó oktatási rendszer és iskola, amelyben a diákok használható, a való életre felkészítő és befogadható mennyiségű ismeretet tudnak szerezni. Ahol a tanárok ki tudnak teljesedni hivatásukban, megkapják a megfelelő támogatást nemcsak anyagi, hanem szakmai értelemben is. Ahol a szülők biztonságban tudhatják a gyermekeiket, és számíthatnak arra, hogy a diákok a legkorszerűbb tudást kapják, és esélyt arra, hogy tehetségük szerint boldoguljanak a felnőtt életben” – fogalmaz posztjában a politikus.

A sikeres oktatási rendszer alapja szerinte a tanárok, diákok, szülők és civil szervezetek bizalmi együttműködése. Az oktatási folyamatban a tanárok mellett további szakembereknek is megfelelő számban kell helyet kapniuk. Az államnak gondoskodnia kell a megfelelő szakmai utánpótlásról, szakmai műhelyekről, amelyek a tanártársadalom rendelkezésére bocsátják a modern pedagógiai tudást.

„Egyetértettünk abban is, hogy közösen vonzóvá kell tennünk a pedagógusi pályát, hogy a legtehetségesebb fiataljaink válasszák ezt a csodaszép hivatást, mert csak az ő segítségükkel építhetünk egy működő és emberséges Magyarországot. Óriási feladat, de mi hozzálátunk. Mert erre kaptunk felhatalmazást. Az egyezetéseket a TISZA-kormány megalakulása után már a teljes pedagógus társadalomra kiterjesztve folytatjuk.”

Az egyeztetésen részt vett intézményi vezetők:

  • Barlay Bence – Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
  • Békefi Gábor – Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest
  • Bene Tünde – Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola
  • Csapodi Zoltán – ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest
  • Fazekas Róbert – Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium
  • Horváth Bálint – Budapesti Piarista Gimnázium (itt érettségizett Magyar Péter)
  • Horváth Péter – Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr; a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
  • Juhász-Lacik Albin OSB – Pannonhalmi Bencés Gimnázium
  • Kampós András – Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
  • Kézdy Edit – Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest
  • Korompay Bálint – Veres Pálné Gimnázium, Budapest
  • Láng György – ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
  • Lázár Tibor – Szent István Gimnázium, Budapest
  • Rakovszky Andorás – Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest
  • Schultz Zoltán – Lovassy László Gimnázium, Veszprém

A látogatásra azután került sor, hogy a sajtóban megjelent Rubovszky Rita neve leendő oktatási miniszterként, a nevet azonban Magyar Péter azóta sem erősítette meg, de nem is cáfolta.

Kezdőlap    Belföld    Meglátogatta az a bizonyos iskolavezetői csoport Magyar Pétert

magyar péter

választás 2026

rubovszky rita

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés
Magyar Péter kérését figyelembe véve jelölte ki május 9-ét Sulyok Tamás köztársasági elnök. Ezt követően a kormány szinte azonnal feláll, a kettő között pedig nagy rendezvény lesz a Kossuth téren.
 

VIDEÓ
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.22. szerda, 18:00
Tálas Péter
Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Végzetes csapást szenvedett Donald Trump vámháborús mesterterve - Egyértelmű üzenetet küldött az elnök

Megkezdődött az Egyesült Államokban a Legfelsőbb Bíróság által jogszerűtlennek nyilvánított vámok visszatérítése. Donald Trump azonban nyíltan üzent a pénzüket visszakövetelő vállalatoknak: aki lemond az összegről, arra "emlékezni fog".

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem csitul a tavaszi szél: brutális rekord dőlt meg a fővárosban

A korábbi csúcs 79 kilométeres volt, és majdnem hetven évvel ezelőtt mérték.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran yet to decide on sending delegation to Islamabad for US talks, official tells BBC

US President Donald Trump says he expects "to be bombing" if no progress is made as Wednesday's ceasefire deadline looms.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 21. 19:13
Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés
2026. április 21. 18:54
Ilyen sok női politikus még sosem volt a magyar parlamentben – lássuk az uniós összehasonlítást!
×
×