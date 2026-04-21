Meglátogatta az a bizonyos iskolavezetői csoport Magyar Pétert

„Szívmelengető egyeztetést” folytatott Magyar Péter 15, eltérő fenntartású gimnázium igazgatójával.

Mint a kormányalakításra készülő Tisza-elnök kedd esti Facebook-posztjából kiderül, hangsúlyozta számukra, hogy az oktatás a Tisza-kormány alatt stratégiai fontosságú ágazat lesz.

„Jeleztem, hogy az oktatási rendszer átalakítása, jobbá, és gyerekbarátabbá tétele során minden magyar pedagógus tapasztalatára számítunk. Egyetértettünk abban, hogy a mai kornak megfelelő, versenyképes és gyerekbarát oktatás felépítéséhez világos célokat kell kitűznünk magunk elé. Az a jó oktatási rendszer és iskola, amelyben a diákok használható, a való életre felkészítő és befogadható mennyiségű ismeretet tudnak szerezni. Ahol a tanárok ki tudnak teljesedni hivatásukban, megkapják a megfelelő támogatást nemcsak anyagi, hanem szakmai értelemben is. Ahol a szülők biztonságban tudhatják a gyermekeiket, és számíthatnak arra, hogy a diákok a legkorszerűbb tudást kapják, és esélyt arra, hogy tehetségük szerint boldoguljanak a felnőtt életben” – fogalmaz posztjában a politikus.

A sikeres oktatási rendszer alapja szerinte a tanárok, diákok, szülők és civil szervezetek bizalmi együttműködése. Az oktatási folyamatban a tanárok mellett további szakembereknek is megfelelő számban kell helyet kapniuk. Az államnak gondoskodnia kell a megfelelő szakmai utánpótlásról, szakmai műhelyekről, amelyek a tanártársadalom rendelkezésére bocsátják a modern pedagógiai tudást.

„Egyetértettünk abban is, hogy közösen vonzóvá kell tennünk a pedagógusi pályát, hogy a legtehetségesebb fiataljaink válasszák ezt a csodaszép hivatást, mert csak az ő segítségükkel építhetünk egy működő és emberséges Magyarországot. Óriási feladat, de mi hozzálátunk. Mert erre kaptunk felhatalmazást. Az egyezetéseket a TISZA-kormány megalakulása után már a teljes pedagógus társadalomra kiterjesztve folytatjuk.”

Az egyeztetésen részt vett intézményi vezetők:

Barlay Bence – Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

Békefi Gábor – Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest

Bene Tünde – Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

Csapodi Zoltán – ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest

Fazekas Róbert – Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium

Horváth Bálint – Budapesti Piarista Gimnázium (itt érettségizett Magyar Péter)

Horváth Péter – Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr; a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke

Juhász-Lacik Albin OSB – Pannonhalmi Bencés Gimnázium

Kampós András – Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium

Kézdy Edit – Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest

Korompay Bálint – Veres Pálné Gimnázium, Budapest

Láng György – ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

Lázár Tibor – Szent István Gimnázium, Budapest

Rakovszky Andorás – Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest

Schultz Zoltán – Lovassy László Gimnázium, Veszprém

A látogatásra azután került sor, hogy a sajtóban megjelent Rubovszky Rita neve leendő oktatási miniszterként, a nevet azonban Magyar Péter azóta sem erősítette meg, de nem is cáfolta.