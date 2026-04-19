2026. április 19. vasárnap Emma
Választási plakátok Fóton.
Nyitókép: Infostart

Már csak három hetük van a pártoknak

Infostart / MTI

Még valamivel több mint három hetük van az országgyűlési választáson induló jelölteknek és pártoknak arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat.

Egy héttel a választás után az ország nagyon sok pontján láthatók még hirdetőtáblákra, hirdetőoszlopokra, villanyoszlopokra kihelyezett választási plakátok.

A választási eljárási törvény szerint a szavazás napjához képest egy hónapon belül, tehát május 12-ig kell eltüntetni e plakátokat. A jogszabály szerint a plakátot annak kell eltávolítania, aki azt elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték.

Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják.

A legtöbb önkormányzat a választási időszakra hirdetőtáblákhoz hasonló "kampányoszlopokat" helyezett ki a közterületekre; a jelöltek és a pártok ezekre ingyenesen ragaszthatták fel plakátjaikat, szóróanyagaikat. Az önkormányzatok így próbálták megelőzni a "vadkampányolást", vagyis azt, hogy a pártok aktivistái a plakátokat házfalakra, villanyoszlopokra, aluljárók falára vagy hidakra ragasszák fel.

Kezdőlap    Belföld    Már csak három hetük van a pártoknak

Drága tankolás, olcsóbb jövő, avagy az olajsokk igazi hatása

Drága tankolás, olcsóbb jövő, avagy az olajsokk igazi hatása
A benzinár-emelkedés elsőre egyszerű pénztárcasokk, hiszen többet fizetünk ugyanazért. Valójában azonban mélyebb gazdasági átrendeződés zajlik. Az ársokk nemcsak fájdalmat okoz, hanem döntésre kényszerít, és ezzel felgyorsítja a technológiaváltást. Ami tegnap még alternatíva volt, ma már racionális választás.
Már fél tucatnál is több önkormányzat mondott nemet a régi kormánynak

Már fél tucatnál is több önkormányzat mondott nemet a régi kormánynak

Több hazai önkormányzat – köztük Budapest, Ajka, Érd, Kispest, Nagykanizsa, Orosháza, Szentes, Szolnok – megtagadta a szolidaritási hozzájárulás április közepén esedékes részletének befizetését. A városvezetők a döntést a túlzott állami elvonásokkal és a települések működőképességének megőrzésével indokolták.
 

Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap

Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap

Mára virradóra az orosz erők közel 20 alkalommal támadták Dnyipro három járását drónok és tüzérség bevetésével, ezt Olekszandr Hanzsa, a megye katonai közigazgatási vezetője közölte. Egy ember megsebesült. Hanzsa szerint Nyikopol járásban a támadások célpontjai Nyikopol, Cservonohrihorivka, Mirove és Pokrovszk települések voltak. Az észak-ukrajnai Csernyihiv városát is hatalmas dróntámadás érte az Ukrinform tudósítása szerint, itt robbanásokat hallottak, és drónbecsapódásról is érkeztek jelentések. A lezuhant drón két lakóházban és egy oktatási intézményben okozott károkat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tegnap kijelentette, Moszkva "pozitívan értékeli az isztambuli tárgyalások újraindításának lehetőségét", azonban a "tárgyalások újraindításának kérdése nem az elsődleges prioritásunk". Cikkünk folyamatosan frissül.

Választás 2026: itt a megválasztott parlamenti képviselők listája - íme a végleges Tisza Párt, Fidesz-KDNP és Mi Hazánk eredmények

Választás 2026: itt a megválasztott parlamenti képviselők listája - íme a végleges Tisza Párt, Fidesz-KDNP és Mi Hazánk eredmények

A legfrissebb 2026-os országgyűlési választási eredmények alapján a 199 fős Parlamentben a Tisza Párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 mandátumot szerzett.

Iranian official says talks with US to end war have made progress but sides 'far' from deal

Iranian official says talks with US to end war have made progress but sides 'far' from deal

President Trump says “very good conversations” are happening with Tehran but the US won’t be “blackmailed” over the Strait of Hormuz.

