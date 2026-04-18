Maradt a Tisza-kétharmad – a nap hírei

Véglegessé vált a parlamenti választások eredménye, azt 141 mandátummal zárta a kétharmados többséget szerzett Tisza Párt. A külképviseleti és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálása után 3 körzetben fordították meg az eredményt, és a töredékszavazatok miatt még egy újabb mandátumhoz is jutottak. A Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 mandátumhoz jutott. Az eredmény annyiban változhat, hogy választási csalás miatt a Tisza párt a Vas megyei 2-es választókerületben kezdeményezi a voksolás megismétlését, és felszólították a fideszes Ágh Pétert, hogy ne vegye fel mandátumát.

Bujdosó Andreát javasolja a Tisza parlamenti frakciójának vezetésére a párt elnöke. Bujdosó Andrea eddig a Fővárosi Közgyűlésben a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője volt. Magyar Péter leendő kormányfő azt is közölte, hogy hétfőn megtartják a Tisza első frakcióülését.

A Fidesz kampányfőnöke szerint mozgalommá kell válnia a pártnak. Orbán Balázs azt mondta, teljes megújulásra van szükség, a Fidesznek ebben a formában vége van. Úgy látja, sok szavazó átpártolt a Fidesztől a Tisza Párthoz, az ellenzék pedig egységesült.

Tárgyalást kezdeményez a leendő kormányfővel Győr polgármestere a város súlyos pénzügyi helyzete miatt. Pintér Bence közölte, hogy a Győr-Szol Zrt.-nél jelentős hiányt tártak fel: a cég tőkevesztesége eléri a 6 milliárd forintot, tartalékai pedig mintegy 7 és fél milliárd forinttal csökkentek az elmúlt években.

Trócsányi László marad a Károli Gáspár Református Egyetem rektora. Az erről szóló határozat a péntek esti Magyar Közlönyben jelent meg. A döntés az egyetem fenntartója, a református egyház javaslatára született, amelyet Hankó Balázs leköszönő kulturális és innovációs miniszter ellenjegyzett.

Irán ismét lezárta a Hormuzi-szorost – jelentették nemzetközi hírügynökségek. Teherán szerint az Egyesült Államok megszegte a szoros újranyitásának feltételeit, ezért a hadsereg addig nem engedi át a hajóforgalmat, amíg Washington fel nem oldja az iráni kikötők elleni blokádot. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy Irán ismét megpróbálta lezárni a szorost, miközben tartanak a tárgyalások Washington és Teherán között. Hozzátette, az Egyesült Államok viszont nem engedi meg, hogy zsarolják.

Donald Trump kilátásba helyezte az Iránnal kötött tűzszünet felmondását, ha a hét közepéig nem születik hosszú távú megállapodás. Donald Trump úgy nyilatkozott: Washington fenntartaná az iráni kikötők elleni blokádot, és akár a katonai műveletek újraindítása is szóba kerülhet.

Irán nem áll készen arra, hogy újabb személyes találkozót tartson amerikai tisztségviselőkkel. Álláspontjuk szerint ugyanis Washington kulcsfontosságú kérdésekben nem hajlandó engedni „maximalista” követeléseiből – jelentette ki az iráni külügyminiszter-helyettes az AP amerikai hírügynökségnek.

Fegyveres incidensekről érkeztek jelentések a Hormuzi-szoros térségéből, ahol a Reuters szerint legalább két kereskedelmi hajó próbált áthaladni, amikor lövések dördültek el. A Sky Newsnak egy tanker kapitánya arról számolt be, hogy hajóját az iráni Forradalmi Gárda gyorsnaszádjai közelítették meg, majd tüzet nyitottak, de a támadás nem követelt közvetlen áldozatokat.

Az amerikai haderő elhagyta az összes jelentős szíriai katonai bázist – jelentette be az Egyesült Államok közel-keleti műveletekért felelős Parancsnoksága. A létesítmények irányítását átadták Damaszkusznak, így azok ismét szíriai ellenőrzés alá kerültek.

A német pénzügyminiszter szerint megalapozottak az iráni háború miatta kerozinhiány miatti aggodalmak. A tárcavezető ezért egy lapinterjúban a megújuló energiára való átállás gyorsítását sürgette. Kiemelte: nemcsak az olajár okozta problémával kell foglalkozni, de az ellátásbiztonságot is szem előtt kell tartani.

Május végén kezdődhetnek az európai járattörlések a kerozinhiány miatt a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség szerint. Madas László igazságügyi légiüzemeltetési szakértő a 24.hu-nak azt mondta, ha a légitársaságoknak az olajválság következtében racionalizálniuk kell a működésüket, azt az utasok is megérzik majd a pénztárcájukon. A Wizz Air ugyanakkor közölte, egyelőre nincs fennakadás a kerozinellátásban.

Több százezer ember maradt áram nélkül Ukrajna északi részén az újabb orosz támadások következtében. Az ukrán hatóságok szerint több mint 380 ezer fogyasztót érint az áramszünet, miután találat ért egy energetikai létesítményt a csernyihivi régióban.

Újabb hároméves ciklusra Brenzovics Lászlót választotta meg elnökének tisztújító közgyűlésén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. Ellenjelölt nem volt. Az elnök kijelentette: jó kapcsolatokra törekszik az ukrán állami és a helyi hatalommal, illetve a magyar kormánnyal és valamennyi magyarországi parlamenti párttal.

Határozottabb uniós fellépést szorgalmaz Izraellel szemben Szlovénia Írországgal és Spanyolországgal együtt – adta hírül a szlovén sajtó. A 3 ország azt kérte, hogy a külügyminiszterek következő ülésén tűzzék napirendre az EU-Izrael társulási megállapodást, mivel álláspontjuk szerint Izrael megsérti az abban rögzített emberi jogi kötelezettségeket.