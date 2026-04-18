Már most megvan a Károli rektora 2027-től – a régi

Noha még bőven ráérne, a HVG.hu cikke szerint már most kinevezte újra a Károli Gáspár Református Egyetem rektorává Trócsányi Lászlót Sulyok Tamás köztársasági elnök. Újbóli megbízása szerint jövő év februárban kezd dolgozni.

A döntés az egyetemet fenntartó református egyház javaslatára született, azt Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter ellenjegyezte.

Trócsányi László 2022 óta vezeti a Károlit, korábban nagykövetként tevékenykedett, mígnem alkotmánybíróvá választották (2007-2010), majd 2014-től öt éven át igazságügyi miniszter volt. (Később tanúként meg is hallgatták a vesztegetéssel vádolt Völner Pál korábbi államtitkár perében). Az előző EP-ciklusban a Fidesz-KDNP pártcsalád EP-képviselője volt.

Magánegyetemeknél a fenntartó javaslata a meghatározó, így nem volt akadálya a döntésnek.