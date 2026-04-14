Frissültek az országgyűlés mandátumeloszlási adatai – változás a Tiszánál és a Fidesz-KDNP-nél

A hétfői adatokhoz képest most kettővel kevesebb, 136 mandátuma van a Tisza Pártnak, kettővel több, 57 a Fidesznek, és továbbra is 6 képviselői hellyel szerepel a Mi Hazánk – derült ki a valasztas.hu keddi adataiból.

De még ez is változhat, ugyanis Zala megye 2-es, Keszthely székhelyű körzetében újraszámlálás zajlik. A választókerületben 99,31 százalékos feldolgozottság mellett hétfőn 59 szavazattal vezetett Varga Balázs, a Tisza Párt jelöltje Nagy Bálinttal, a Fidesz-KDNP politikusával szemben. A szavazás napja után még maximum 4506 szavazat érkezhet be az otthonuktól távol voksolók és a levélszavazatok útján.

Van még három olyan választókerület, ahol szoros az eredmény és még változás jöhet.

Tolna vármegye, 03. számú egyéni választókerület

98,8 százalékos feldolgozottság mellett 138 szavazattal vezet Süli János (Fidesz-KDNP) Cseh Tamás tiszás jelölt előtt.

A szavazás napja után még várható maximális szavazatszám: 2337.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, 06. számú egyéni választókerület

98,86 százalékos feldolgozottság mellett Simon Miklós, az eddigi kormánypártok jelöltje áll nyerésre, 174 szavazattal van lemaradva Barna-Szabó Tímea, a Tisza képviselőjelöltje.

A szavazás napja után még várható maximális szavazatszám: 3416.

Tolna vármegye, 02. számú egyéni választókerület

99,11 százalékos feldolgozottság mellett a Fidesz-KDNP-s Csibi Krisztina vezet 422 szavazattal a tiszás Szijjártó Gábor előtt.

A szavazás napja után még várható maximális szavazatszám: 2534.