Nyitókép: Unsplash

Frissültek az országgyűlés mandátumeloszlási adatai – változás a Tiszánál és a Fidesz-KDNP-nél

Infostart

Még mindig nincs teljes és végleges eredménye a vasárnapi választásnak, ugyanis az átszavazók és a levélszavazatok, valamint az újraszámlálás miatt négy egyéni választókerület sorsa továbbra is kérdéses.

A hétfői adatokhoz képest most kettővel kevesebb, 136 mandátuma van a Tisza Pártnak, kettővel több, 57 a Fidesznek, és továbbra is 6 képviselői hellyel szerepel a Mi Hazánk – derült ki a valasztas.hu keddi adataiból.

De még ez is változhat, ugyanis Zala megye 2-es, Keszthely székhelyű körzetében újraszámlálás zajlik. A választókerületben 99,31 százalékos feldolgozottság mellett hétfőn 59 szavazattal vezetett Varga Balázs, a Tisza Párt jelöltje Nagy Bálinttal, a Fidesz-KDNP politikusával szemben. A szavazás napja után még maximum 4506 szavazat érkezhet be az otthonuktól távol voksolók és a levélszavazatok útján.

Van még három olyan választókerület, ahol szoros az eredmény és még változás jöhet.

Tolna vármegye, 03. számú egyéni választókerület

98,8 százalékos feldolgozottság mellett 138 szavazattal vezet Süli János (Fidesz-KDNP) Cseh Tamás tiszás jelölt előtt.

A szavazás napja után még várható maximális szavazatszám: 2337.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, 06. számú egyéni választókerület

98,86 százalékos feldolgozottság mellett Simon Miklós, az eddigi kormánypártok jelöltje áll nyerésre, 174 szavazattal van lemaradva Barna-Szabó Tímea, a Tisza képviselőjelöltje.

A szavazás napja után még várható maximális szavazatszám: 3416.

Tolna vármegye, 02. számú egyéni választókerület

99,11 százalékos feldolgozottság mellett a Fidesz-KDNP-s Csibi Krisztina vezet 422 szavazattal a tiszás Szijjártó Gábor előtt.

A szavazás napja után még várható maximális szavazatszám: 2534.

Bauer Bence: hiába néppárti a CDU és a Tisza is, csalódás érheti a nyugati vezetőket

Magyar Péternek a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján voltak olyan kijelentései, amelyek meglepetést jelenthetnek az európai vezetők számára – mondta el az InfoRádióban Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója.
 

Az amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki, hogy bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt.
 

Új történelmi csúcson az OTP és a Mol

A kedvezőtlen nemzetközi hangulat sem zavarta a magyar tőzsdét hétfőn: a Tisza Párt győzelmére kiemelkedő forgalom mellett dőltek a csúcsok a BUX indexben és a Telekom kivételével a nagypapírokban egyaránt. A Fidesz-közeli cégek részvényei azonban komoly esést szenvedtek el.

Brutális célárat kapott a legnépszerűbb hazai bankpapír: történelmi csúcsra ért, de még csak most jön a java

Az Autonomous Research tovább javította az OTP részvényeire vonatkozó várakozását.

US-sanctioned ships pass Strait of Hormuz as China calls Trump's blockade 'dangerous'

At least two ships have visited Iranian ports while two are linked to China. The US previously said it would stop vessels travelling to or from Iran.

