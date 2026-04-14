Megölte testvérét 17 késszúrással egy vizsolyi nő

A bíróság tájékoztatása szerint a nő közös italozás után - pontosan meg nem határozható okból - tizenhétszer szúrta meg egy késsel a testvérét, aki a helyszínen belehalt a nyakán, a mellkasán és a hátán szerzett sérülésekbe.

Azt írták, a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet emberölés bűntettének megállapítására.

Hozzátették: a kiemelt tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekmény miatt kiszabható súlyos büntetési tétel megalapozza a szökés és az elrejtőzés veszélyét. Továbbá tartani kell attól is, hogy a nő szabadlábon hagyása esetén a még ki nem hallgatott tanúk befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást, illetve előélete és életvitele alapján a bűnismétlésre is alappal lehet következtetni.

A járásbíróság május 13-áig rendelte el gyanúsított letartóztatását, a végzés végleges.