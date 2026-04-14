2026. április 14. kedd Tibor
Forensic science, murder weapon and criminal investigation concept theme with kitchen knife covered in blood next to numbered marker in a dark bloody crime scene lit by cop car lights
Nyitókép: Getty Images

Megölte testvérét 17 késszúrással egy vizsolyi nő

Infostart / MTI

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a nőnek a letartóztatását, aki a gyanú szerint szombatra virradó éjjel halálra szurkálta a testvérét Vizsolyban – közölte a Miskolci Törvényszék.

A bíróság tájékoztatása szerint a nő közös italozás után - pontosan meg nem határozható okból - tizenhétszer szúrta meg egy késsel a testvérét, aki a helyszínen belehalt a nyakán, a mellkasán és a hátán szerzett sérülésekbe.

Azt írták, a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet emberölés bűntettének megállapítására.

Hozzátették: a kiemelt tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekmény miatt kiszabható súlyos büntetési tétel megalapozza a szökés és az elrejtőzés veszélyét. Továbbá tartani kell attól is, hogy a nő szabadlábon hagyása esetén a még ki nem hallgatott tanúk befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást, illetve előélete és életvitele alapján a bűnismétlésre is alappal lehet következtetni.

A járásbíróság május 13-áig rendelte el gyanúsított letartóztatását, a végzés végleges.

Bauer Bence: hiába néppárti a CDU és a Tisza is, csalódás érheti a nyugati vezetőket

Magyar Péternek a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján voltak olyan kijelentései, amelyek meglepetést jelenthetnek az európai vezetők számára – mondta el az InfoRádióban Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója.
 

Az európai hosszú távú villamosenergia-vásárlási szerződések (PPA) piaca idén éles fordulattal tért magához a tavalyi visszaesés után. A fellendülést elsősorban az akkumulátoros energiatárolókhoz kapcsolódó ügyletek hajtják. Mindez a Montel Plugged In podcastjában elhangzott szakértői elemzésekből derült ki.

