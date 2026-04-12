2026. április 12. vasárnap
A HM Zrínyi Nonprofit Kft./honvedelem.hu által 2023. november 13-án közreadott képen az MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred és az MH Klapka György 1. Páncélosdandár harci járműve a vízi átkelés gyakorlásán az Adaptive Hussars 2023 többnemzeti országos hadgyakorlaton Újmajorban.
Nyitókép: MTI/HM Zrínyi Nonprofit Kft./honvedelem.hu/Kertész László

Hétfőn megindulnak a magyar páncélosok

Infostart

Jelentős technikaiátcsoportosítást hajt végre a Magyar Honvédség április 13-án, hétfőn. Az MH Klapka György 1. Páncélosdandár eszközei Tata és a kőröshegyi lőtér között vonulnak fel, az érintett útvonalon forgalomkorlátozásokra lehet számítani.

Katonai konvojok közlekedésére kell számítani hétfőn Tata és Veszprém között

A honvédség tájékoztatása szerint a menetoszlopok délelőtt 11 és este 20 óra között haladnak át a Tata (laktanya) – Gánt – Zámoly – Székesfehérvár – 8. sz. főút – Veszprém – Kőröshegy útvonalon. A katonai járműforgalom miatt az érintett szakaszokon időszakos fennakadások alakulhatnak ki.

A katonai konvojok hossza, haladási sebessége és mérete jelentősen eltér a megszokott közúti forgalomtól. A szakemberek felhívják a járművezetők figyelmét, hogy a menetoszlopok közé behajtani tilos és fokozottan veszélyes. Kérik a közlekedőket, hogy a konvojok közelében tanúsítsanak türelmet, és fokozott óvatossággal közelítsék meg a katonai gépjárműveket.

A Magyar Honvédség közleményében hangsúlyozta: a vonatkozó jogszabályokat betartva arra törekednek, hogy az átcsoportosítás a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát és a közúti közlekedés rendjét.

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Választás 2026: megjöttek a 7:00 órás részvételi eredmények

Ma reggel elkezdődött a 2026-os országgyűlési választás, ami alapján eldől, ki vezetheti az országot a következő négy évben. A 7 órás részvételi adat rekord magas, ez alapján akár minden korábbit meghaladó részvétel lehet a választáson, de az első ilyen jelentések még nem tökéletesen irányadók. A szavazás reggel 6-tól 19 óráig tart, kövesd velünk élőben az eseményeket!

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 12.)

A Pénzcentrum 2026. április 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

US and Iran fail to reach agreement after historic peace talks in Pakistan, Vance says

The US vice-president says Tehran must make a "fundamental commitment" not to develop nuclear weapons. Iran says the US should refrain from "excessive demands".

