Hétfőn megindulnak a magyar páncélosok

Katonai konvojok közlekedésére kell számítani hétfőn Tata és Veszprém között

A honvédség tájékoztatása szerint a menetoszlopok délelőtt 11 és este 20 óra között haladnak át a Tata (laktanya) – Gánt – Zámoly – Székesfehérvár – 8. sz. főút – Veszprém – Kőröshegy útvonalon. A katonai járműforgalom miatt az érintett szakaszokon időszakos fennakadások alakulhatnak ki.

A katonai konvojok hossza, haladási sebessége és mérete jelentősen eltér a megszokott közúti forgalomtól. A szakemberek felhívják a járművezetők figyelmét, hogy a menetoszlopok közé behajtani tilos és fokozottan veszélyes. Kérik a közlekedőket, hogy a konvojok közelében tanúsítsanak türelmet, és fokozott óvatossággal közelítsék meg a katonai gépjárműveket.

A Magyar Honvédség közleményében hangsúlyozta: a vonatkozó jogszabályokat betartva arra törekednek, hogy az átcsoportosítás a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát és a közúti közlekedés rendjét.