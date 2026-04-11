Kapu Tibor megható véleményt mondott az országgyűlési választásokról

„Április 12. az űrhajózás világnapja. 65 évvel ezelőtt Jurij Gagarin első emberként ezen a napon járt a világűrben. A világ tudományos közössége, az űrkutatók és a világűr felfedezése iránt elkötelezett emberek sokasága ezen a napon ezt ünnepli. Az a nap 65 évvel ezelőtt megváltoztatta a történelem menetét. Idén, mi magyarok, azonban valami mást is ünnepelhetünk ezen a napon. Azt, hogy újra véleményt mondhatunk hazánk jövőjéről. Szavazatunkkal hozzájárulhatunk és részt vállalhatunk Magyarország sorsának alakításából” – írta Facebook-üzenetében Kapu Tibor űrhajós, aki így fogalmazott:

„Közös felelősségünk, hogy ez a gyönyörű ország ne a gyűlöletkeltés, hanem a szeretet, és ne a megosztottság, hanem a közös sikerek országa lehessen”

„Tisztelnünk kell minden döntést, véleményt akkor is, ha az eltér a sajátunktól. Az nem járható út, ha egymáshoz kizárólag pártpolitikai érdekeknek megfelelően viszonyulunk. A gyűlölködésre nem lehet nemzetet, hazát építeni. Mindannyian magyarok vagyunk” – írta a magyar űrhajós.

„Tavaly megtiszteltek azzal, hogy egy emberként álltak mögöttem. Kérem, most álljanak ki Magyarország mellett azzal, hogy elmennek szavazni és a legjobb belátásuk szerint leadják a voksukat”

– fogalmazott Kapu Tibor, aki azt írta: „hiszem, hogy a vasárnapi közös döntésünk meg fogja változtatni a történelem menetét.

Ne feledjük, másnap mindig felkel a Nap és ugyanabban az országban fog mindannyiunkra sütni.

Sokkal több köt össze minket, mint amennyi elválaszthatna”

– írta Kapu Tibor.