2026. április 11. szombat
Nyitókép: Peggy Whitson/HUNOR/Facebook

Kapu Tibor megható véleményt mondott az országgyűlési választásokról

Infostart

A második magyar űrhajós mindenkit szavazásra biztat a vasárnapi választásokon. Mint írta, „ne feledjük, másnap mindig felkel a Nap és ugyanabban az országban fog mindannyiunkra sütni!”

„Április 12. az űrhajózás világnapja. 65 évvel ezelőtt Jurij Gagarin első emberként ezen a napon járt a világűrben. A világ tudományos közössége, az űrkutatók és a világűr felfedezése iránt elkötelezett emberek sokasága ezen a napon ezt ünnepli. Az a nap 65 évvel ezelőtt megváltoztatta a történelem menetét. Idén, mi magyarok, azonban valami mást is ünnepelhetünk ezen a napon. Azt, hogy újra véleményt mondhatunk hazánk jövőjéről. Szavazatunkkal hozzájárulhatunk és részt vállalhatunk Magyarország sorsának alakításából” – írta Facebook-üzenetében Kapu Tibor űrhajós, aki így fogalmazott:

„Közös felelősségünk, hogy ez a gyönyörű ország ne a gyűlöletkeltés, hanem a szeretet, és ne a megosztottság, hanem a közös sikerek országa lehessen”

„Tisztelnünk kell minden döntést, véleményt akkor is, ha az eltér a sajátunktól. Az nem járható út, ha egymáshoz kizárólag pártpolitikai érdekeknek megfelelően viszonyulunk. A gyűlölködésre nem lehet nemzetet, hazát építeni. Mindannyian magyarok vagyunk” – írta a magyar űrhajós.

„Tavaly megtiszteltek azzal, hogy egy emberként álltak mögöttem. Kérem, most álljanak ki Magyarország mellett azzal, hogy elmennek szavazni és a legjobb belátásuk szerint leadják a voksukat”

– fogalmazott Kapu Tibor, aki azt írta: „hiszem, hogy a vasárnapi közös döntésünk meg fogja változtatni a történelem menetét.

Ne feledjük, másnap mindig felkel a Nap és ugyanabban az országban fog mindannyiunkra sütni.

Sokkal több köt össze minket, mint amennyi elválaszthatna”

– írta Kapu Tibor.

országgyűlési választás

kapu tibor

választás 2026

Orbán Viktor a Fidesz kampányzáróján: olyan győzelmet aratunk, amivel mindenkit meglepünk vasárnap

A Fidesz Budapesten, a Szentháromság téren tartotta kampányzáró rendezvényét, amelyen többek között Lázár János, Szijjártó Péter és Orbán Viktor is felszólalt. Orbán Viktor hangsúlyozta: a választási kampánynak nem most, hanem vasárnap este 7 órakor lesz vége. A magyar nemzet legfontosabb célkitűzése a háborúból való kimaradás, és ehhez hárommillió szavazatra, és nemzeti egységre van szükség – mondta, hozzátéve: nincs kampánycsend, tegyék azt, amit ő: keljenek korán, menjenek el gyorsan szavazni, aztán pedig mozgósítani. Cikkünk frissül!
 

Ukrajnában leállt a harc, Irán és Amerika tárgyal, békefény Rómában: egy pillanatra most a békében reménykedik a világ

Hivatalosan életbe lépett a tűzszünet az ukrajnai fronton az ortodox húsvét alkalmából, miközben Pakisztánban tárgyal a békéről az Egyesült Államok és Irán. A XIV. Leó pápa vezette békevirrasztáson békefényt gyújtanak meg Rómában.
 

Kétnapos sztrájk jön Európa legnagyobb légitársaságánál

A Deutsche Lufthansa AG újabb sztrájkkal néz szembe. A pilótákat képviselő Vereinigung Cockpit szakszervezet kétnapos munkabeszüntetést hirdetett április 13-ra és 14-re. Az akció a személy- és áruszállító járatokat, valamint az Eurowings gépeit is érinti - írta meg a Bloomberg.

Baj van több válogatott vb-mezeivel: riadót fújt a gyártó, ez hogy nem derült eddig ki?

A probléma több csapat, köztük az angol, a francia és az uruguayi válogatott szerelésén is szembetűnő volt a legutóbbi válogatott szünetben.

Iran-US peace talks take place as Trump claims navy 'clearing out' Strait of Hormuz

Details of the negotiations remain scarce so far, but sources tell the BBC trilateral talks are under way in Islamabad.

