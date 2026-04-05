Elhunyt a szeretett szombathelyi szemészorvos

A Somogy megyei Somban született orvos 1961-ben szerzett diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, majd a helyi Szemészeti Klinikán kezdte meg szakmai pályafutását. 1970-ben költözött Szombathelyre, miután férje, dr. Cholnoky Péter – a város későbbi díszpolgára – a Markusovszky Kórház csecsemő- és gyermekosztályának főorvosa lett - írja a vaol.hu.

Dr. László Zsófia évtizedeken át gyógyította a vasi vármegyeszékhely betegeit, előbb a kórház rendelőintézetében, majd a MÁV Rendelőintézetben. Szakmai körökben precizitásáról és kiemelkedő műtéti tapasztalatáról volt ismert, munkáját nyugdíjba vonulása után is évekig folytatta.

A doktornő hosszú ideig tartó, méltósággal viselt betegség után, két évvel és két nappal férje halálát követően távozott. Emlékét családja, egykori kollégái és hálás betegei őrizik.