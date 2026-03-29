Kidőlt a víztorony Lengyeltótiban
Nyitókép: Lengyeltóti önkormányzat

Víztornyot pusztított el a viharos szél Lengyeltótiban

Teljes szélességében elzárta az utat egy kidőlt víztorony Somogy vármegyében még szombaton, miután a viharos erejű szél kiforgatta a helyéből az acélszerkezetű építményt; a műszaki mentés idejére teljes útzár volt érvényben Lengyeltóti és Pusztaszentgyörgy között.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szombat délután a heves széllökések tőből kidöntöttek egy használaton kívüli, több tonnás acél víztornyot. A monstrum az úttestre zuhant, ezzel teljesen ellehetetlenítve a közlekedést az érintett szakaszon.

A helyszínre vezényelt munkagéppel sikerült a hatalmas fémszerkezetet az úttestről levontatni - írja a sonline.hu.

A munkálatokban a balatonboglári önkormányzati, valamint a helyi önkéntes tűzoltók is részt vettek, akik biztosították a területet és segédkeztek a további kármentesítésben.

A rendőrség és a közútkezelő szakemberei a helyszíni szemlét követően megnyitották az utat a forgalom előtt. Személyi sérülés az eset során nem történt, a vízellátásban pedig nem keletkezett fennakadás, mivel az építmény már nem volt része az aktív hálózatnak.

szél

vihar

víztorony

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Mi a közös a Pepcóban, az eMAG-ban és a Mammutban? Nem is gondolná, mely ország befektetői állnak mögöttük

Amikor valaki a Pepcóban vásárol, az eMAG-ról rendel, vagy a Mammut bevásárlóközpontban sétál, valószínűleg nem gondol arra, hogy egy több ezer kilométerrel arrébb, Dél-Afrikában gyökerező vállalatcsoporttal kerül kapcsolatba. Pedig a budapesti Mammut és az Arena Mall a dél-afrikai hátterű NEPI Rockcastle ingatlanbefektetési társaság portfóliójába tartozik, és 2016-ig még a Dreher és a Kőbányai sör is egy dél-afrikai multinacionális vállalat, a South African Breweries – később SABMiller – terméke volt. A Pepco a dél-afrikai gyökerű Pepkor csoporthoz tartozik, míg az eMAG a dél-afrikai Naspers-csoporthoz tartozó Prosushoz. Ezek a példák arra utalnak, hogy a globalizált gazdaságban egészen váratlan országok között is kialakulhatnak befektetési kapcsolatok.

Horgászvizsga 2026: így zajlik a jelentkezés, ennyi az állami horgászvizsga ára, itt van minden online teendő

Mik a horgászvizsga 2026-os szabályai? Mennyi az állami horgászvizsga ára? Miből áll a tananyag, és hogyan működik a MOHOSZ online horgászvizsga rendszere? Kattints a részletekért!

Iran says its forces are 'waiting' for US ground troops, as more American marines arrive in region

Thousands of American personnel are now in the Middle East, but top US official Rubio previously said US aims can be achieved without ground troops.

2026. március 29. 12:17
Új terepjárókat állított hadrendbe a Magyar Honvédség
2026. március 29. 11:06
Elhunyt a magyar orvoslegenda
