Víztornyot pusztított el a viharos szél Lengyeltótiban

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szombat délután a heves széllökések tőből kidöntöttek egy használaton kívüli, több tonnás acél víztornyot. A monstrum az úttestre zuhant, ezzel teljesen ellehetetlenítve a közlekedést az érintett szakaszon.

A helyszínre vezényelt munkagéppel sikerült a hatalmas fémszerkezetet az úttestről levontatni - írja a sonline.hu.

A munkálatokban a balatonboglári önkormányzati, valamint a helyi önkéntes tűzoltók is részt vettek, akik biztosították a területet és segédkeztek a további kármentesítésben.

A rendőrség és a közútkezelő szakemberei a helyszíni szemlét követően megnyitották az utat a forgalom előtt. Személyi sérülés az eset során nem történt, a vízellátásban pedig nem keletkezett fennakadás, mivel az építmény már nem volt része az aktív hálózatnak.