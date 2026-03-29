Tombol a szél a Balatonnál, ennek fele sem tréfa

A bejegyzéshez készített infografika szerint Balatonőszödön óránként 119,2 kilométeres széllökést mértek, a Bakonyban a Kab-hegyen óránkénti 115,2 kilométeres, míg Ösküben óránkénti 110,9 kilométeres széllökést regisztráltak.

A meteorológia veszélyjelzése szerint vasárnap estig a Dunántúlon az északi, északnyugati szelet továbbra is nagy területen kísérhetik viharos széllökések, a Balaton térségében óránkénti 90-100 kilométeres vagy annál erősebb széllökések is előfordulhatnak délutánig.

Északkeleten kisebb területen óránkénti 65 kilométer körüli széllökések lehetnek északkeleti, északi irányból.

Estétől fokozatosan enyhül a szél ereje.

Ahogy arról korábban beszámoltunk a meteorológiai szolgálat prognózisa szerint kelet felől egy összefüggőbb csapadékzóna érkezik, mögötte, a délkeleti tájakon átmenetileg csökkent a csapadékhajlam, azonban előterében, északnyugaton már képződnek a záporos csapadékgócok. Ma többfelé számíthatunk esőre, záporra, mely helyenként átmenetileg csökkenheti a látástávolságot.