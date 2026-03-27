2026. március 27. péntek Hajnalka
Lázár János Lázárinfót tart Mosonmagyaróváron.
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

Lázár János: létrehoznék egy Lázárinfó Minisztériumot, és egész nap az emberekkel beszélgetnék

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Lázár János szerint a Fidesz túlélné a választási vereséget, de az építési és közlekedési miniszter leszögezte, hogy győzelemre készülnek, mert a csendes többség mögöttük áll. A tárcavezető a fórumain sokat beszél azokról az állítólagos ukrán kémekről, amelyek a kormányoldal szerint beépültek a Tisza Pártba.

Lázár János szerint a választási kampány olyan lett, mint egy James Bond-film.

„Akárhová nézünk, ukrán kémek mindenhol. Tiszta olyan lett az egész választási kampány, mint egy James Bond-film. Ukrán kémek dugják ki a zászlót mindenhol, meg az ukrán maffia, persze. Az ukránok hozzák-viszik itt a dollármilliókat, meg az aranytömböket Magyarországon. Senkit nem érdekel a Tisza Párt informatikai rendszere, az érdekel mindenkit, hogy mit kerestek ott az ukrán kémek.”

Az építési és közlekedési miniszter arra tippel, hogy az állítólagos ukrán kémek azért dolgoznak, hogy a Tisza alakíthasson egy ukránpárti bábkormányt és az Országgyűlés szavazza meg Ukrajna uniós tagságát.

„Magyarországnak létkérdés az olcsó orosz olaj. Ukrajna zsarol bennünket, elzárja az olajat, hogy mi támogassuk az ő EU-tagságát, mert őneki, ha elveszíti a háborút, az az egyetlen menekülőpálya, hogy Ukrajna EU-s tag lesz, de annak kifizeti az árát? Hát a magyarok fogják!”

Lázár János az Európai Uniót is bírálta.

„Mi azért léptünk be az Európai Unióba, amiért az Európai Unió létrejött, az pedig a béke. Az Európai Unió az a béke projektje volt, azért hozták létre, hogy soha többet ne legyen olyan háború, mint ami volt az első és a második világháború, ehhez képest most fegyverkezés zajlik. Ez nem hiszem, hogy olyan sok jót tartogat, vagy egészen veszélyes dolog.”

Lázár Jánostól az egyik fórumon megkérdezték, hogy mit szeretne csinálni, ha a Fidesz megnyeri a választást. Erre félig komolyan, félig viccesen azt válaszolta, hogy létrehozna egy Lázárinfó Minisztériumot, és az emberekkel beszélgetne egész nap.

A Tisza Párt hatalmas előnyét kimutató medián felmérést kommentálva kijelentette, hogy az ilyen kutatások nem hitelesek, mert a közvélemény befolyásolását szolgálják, és a csendes többség szerinte a kormánypártok mögött áll. Ő tehát úgy látja, hogy a Fidesz nyeri meg a választást, de ha mégsem, akkor a vereséget tudomásul kell venni, mert azt is túl lehet élni – fogalmazott Lázár János.

lázár jános

fidesz

választás 2026

Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
A túlélésért küzdenek a magyar cégek - Mutatjuk, mi jelentheti a kiutat a bizonytalanságból

A hazai kkv-szektor immár két éve tartós alkalmazkodási pályán mozog: a kedvezőtlen makrofeltételek közepette sok vállalkozás a működőképesség fenntartására rendezkedett be, miközben a világpiaci kiszámíthatatlanság az egyik legfőbb üzleti problémává vált – derül ki a kkv-k hangulatát, beruházási hajlandóságát és pénzügyi helyzetét negyedévente mérő VOSZ Barométer kutatásából. Ebben a helyzetben különösen felértékelődnek a stabilitást és a megújulást egyszerre támogató, kézzelfogható megoldások. Többek között ezekről lesz szó a Portfolio és a KAVOSZ országjáró rendezvénysorozatának, a Széchenyi Kártya Roadshow 2026 soproni állomásán, április 1-jén.

Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni

A Mol informatikai rendszerátállást hajt végre március 31-ről április 1-re virradó éjszaka, egyes szolgáltatások korlátozottan lesznek elérhetők, a kutak pedig bezárnak.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

2026. március 27. 12:04
Elfoglalt most a katasztrófavédelem
2026. március 27. 11:42
Egyszerűbb lesz a gyógyszerhez jutás, igaz, még nem most – biztosan jó így?
