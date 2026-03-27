Lázár János: létrehoznék egy Lázárinfó Minisztériumot, és egész nap az emberekkel beszélgetnék

Lázár János szerint a választási kampány olyan lett, mint egy James Bond-film.

„Akárhová nézünk, ukrán kémek mindenhol. Tiszta olyan lett az egész választási kampány, mint egy James Bond-film. Ukrán kémek dugják ki a zászlót mindenhol, meg az ukrán maffia, persze. Az ukránok hozzák-viszik itt a dollármilliókat, meg az aranytömböket Magyarországon. Senkit nem érdekel a Tisza Párt informatikai rendszere, az érdekel mindenkit, hogy mit kerestek ott az ukrán kémek.”

Az építési és közlekedési miniszter arra tippel, hogy az állítólagos ukrán kémek azért dolgoznak, hogy a Tisza alakíthasson egy ukránpárti bábkormányt és az Országgyűlés szavazza meg Ukrajna uniós tagságát.

„Magyarországnak létkérdés az olcsó orosz olaj. Ukrajna zsarol bennünket, elzárja az olajat, hogy mi támogassuk az ő EU-tagságát, mert őneki, ha elveszíti a háborút, az az egyetlen menekülőpálya, hogy Ukrajna EU-s tag lesz, de annak kifizeti az árát? Hát a magyarok fogják!”

Lázár János az Európai Uniót is bírálta.

„Mi azért léptünk be az Európai Unióba, amiért az Európai Unió létrejött, az pedig a béke. Az Európai Unió az a béke projektje volt, azért hozták létre, hogy soha többet ne legyen olyan háború, mint ami volt az első és a második világháború, ehhez képest most fegyverkezés zajlik. Ez nem hiszem, hogy olyan sok jót tartogat, vagy egészen veszélyes dolog.”

Lázár Jánostól az egyik fórumon megkérdezték, hogy mit szeretne csinálni, ha a Fidesz megnyeri a választást. Erre félig komolyan, félig viccesen azt válaszolta, hogy létrehozna egy Lázárinfó Minisztériumot, és az emberekkel beszélgetne egész nap.

A Tisza Párt hatalmas előnyét kimutató medián felmérést kommentálva kijelentette, hogy az ilyen kutatások nem hitelesek, mert a közvélemény befolyásolását szolgálják, és a csendes többség szerinte a kormánypártok mögött áll. Ő tehát úgy látja, hogy a Fidesz nyeri meg a választást, de ha mégsem, akkor a vereséget tudomásul kell venni, mert azt is túl lehet élni – fogalmazott Lázár János.