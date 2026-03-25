2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Leadja szavazatát egy választópolgár a magyarországi országgyûlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson Magyarország csíkszeredai fõkonzulátusán 2022. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Veres Nándor

Új rekord: soha nem jelentkeztek annyian külképviseleti szavazásra, mint idén

Infostart

Szerda reggelig több mint 65 ezren kérték felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe.

A legfrissebb adatok szerint minden korábbi alkalomnál többen, 65 695-en kérték felvételüket eddig a külképviseleti névjegyzékbe az április 12-ei magyarországi parlamenti választáson való részvétel miatt – írja a Telex a Nemzeti Választási Iroda honlapján elérhető információk alapján.

A portál emlékeztet, hogy az előző, 2022-es országgyűlési választásra 65 480-an regisztráltak külföldön, és a többség az utolsó két hétben intézte el ezt. A regisztráció határideje idén április 2-a.

Két fő feltétele van annak, hogy a külföldön élő magyarok személyesen, valamelyik külképviseleten adhassák le a szavazatukat:

  • legyen állandó magyarországi lakcímük,
  • legkésőbb április 2-ig regisztrálják magukat a külképviseleti névjegyzékbe.

Ezután szavazhatnak országos pártlistára (vagy nemzetiségi listára) és a magyarországi lakcímük szerinti egyéni választókerületi jelöltre.

Arra ugyanakkor érdemes odafigyelniük az érintetteknek, hogy korábban hiába szavazott valaki akár többször is ugyanott külföldön, a regisztrációja nem érvényes az idei választáson, mindenképpen új kérvényt kell benyújtani, továbbá a szavazást nem feltétlenül a helyi nagykövetség épületében tartják, több városban egy nagyobb épületet, például egy hotelt jelölhetnek ki erre a célra.

"Végig vele vagyok!" – Orbán Viktorról posztolt az amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választáson a Truth Social közösségimédia-platformján közzétett bejegyzésében.
 

Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Rég nem látott bajban Friedrich Merz koalíciós partnerei – Most kell egy merészet lépniük volt kancellárjuk szerint

Gerhard Schröder volt szociáldemokrata kancellár megszólalt pártja két súlyos tartományi választási kudarca után, reformokat javasolva – írja a Der Spiegel.

Nem vicc, visszatér a tél Magyarországra: kemény havazás éri el az országot, ekkor csap le az ítéletidő

Csütörtöktől erős lehűlés, havazás és viharos szél várható a Dunántúl nyugati részein és a Bakonyban.

Iranian military says US is 'negotiating with itself' after Trump says Tehran wants deal 'so badly'

Meanwhile, Iran says "non-hostile" ships can pass through the Strait of Hormuz. On Tuesday, Donald Trump claimed Iran had given the US "a very big present" during talks.

