Új rekord: soha nem jelentkeztek annyian külképviseleti szavazásra, mint idén

A legfrissebb adatok szerint minden korábbi alkalomnál többen, 65 695-en kérték felvételüket eddig a külképviseleti névjegyzékbe az április 12-ei magyarországi parlamenti választáson való részvétel miatt – írja a Telex a Nemzeti Választási Iroda honlapján elérhető információk alapján.

A portál emlékeztet, hogy az előző, 2022-es országgyűlési választásra 65 480-an regisztráltak külföldön, és a többség az utolsó két hétben intézte el ezt. A regisztráció határideje idén április 2-a.

Két fő feltétele van annak, hogy a külföldön élő magyarok személyesen, valamelyik külképviseleten adhassák le a szavazatukat:

legyen állandó magyarországi lakcímük,

legkésőbb április 2-ig regisztrálják magukat a külképviseleti névjegyzékbe.

Ezután szavazhatnak országos pártlistára (vagy nemzetiségi listára) és a magyarországi lakcímük szerinti egyéni választókerületi jelöltre.

Arra ugyanakkor érdemes odafigyelniük az érintetteknek, hogy korábban hiába szavazott valaki akár többször is ugyanott külföldön, a regisztrációja nem érvényes az idei választáson, mindenképpen új kérvényt kell benyújtani, továbbá a szavazást nem feltétlenül a helyi nagykövetség épületében tartják, több városban egy nagyobb épületet, például egy hotelt jelölhetnek ki erre a célra.