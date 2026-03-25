Tragédia Hajdúszoboszlón: saját autója nyomta agyon az idős férfit

Mentők, tűzoltók, rendőrök jelentek meg március 24-én, kedden, a déli órákban Hajdúszoboszlón – írja a haon.hu. A megyei lap úgy értesült, hogy egy autó alatt találtak rá egy férfira.

A portál megkeresésére a katasztrófavédelem sajtószóvivője elmondta, a helyi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre. Le kellett emelniük a járművet a férfiról, akit utána átadtak a mentőknek.

Az OMSZ tájékoztatása szerint viszont bajtársaik a helyszínen már csak a férfi halálának tényét tudták megállapítani. Az ügyet közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a rendőrség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

Mint írják, a 70 év körüli férfi valószínűleg szerelte az autóját, amikor az ráesett. Ezt támasztja alá, hogy a jármű egyik kereke is le volt véve és félre volt téve.