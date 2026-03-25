2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Egy ezüst színű Range Rover terepjáró hűtőrácsa.
Nyitókép: Unsplash

Tragédia Hajdúszoboszlón: saját autója nyomta agyon az idős férfit

Infostart

A férfi valószínűleg éppen szerelte a nagy méretű autóját, az egyik kereke is félre volt téve. A járművet a tűzoltók emelték le róla.

Mentők, tűzoltók, rendőrök jelentek meg március 24-én, kedden, a déli órákban Hajdúszoboszlón – írja a haon.hu. A megyei lap úgy értesült, hogy egy autó alatt találtak rá egy férfira.

A portál megkeresésére a katasztrófavédelem sajtószóvivője elmondta, a helyi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre. Le kellett emelniük a járművet a férfiról, akit utána átadtak a mentőknek.

Az OMSZ tájékoztatása szerint viszont bajtársaik a helyszínen már csak a férfi halálának tényét tudták megállapítani. Az ügyet közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a rendőrség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

Mint írják, a 70 év körüli férfi valószínűleg szerelte az autóját, amikor az ráesett. Ezt támasztja alá, hogy a jármű egyik kereke is le volt véve és félre volt téve.

országos mentőszolgálat

katasztrófavédelem

halálos baleset

idős ember

hajdúszoboszló

hajdú-bihar vármegye

Dúró Dóra: kitörési pont lehet az Öböl-országokkal való gazdasági kapcsolat
A választásig hátralévő időszakra beszélgetéssorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait az általános belpolitikai kérdések mellett gazdasági elképzeléseikről és külpolitikai megfontolásaikról is kérdezze. A Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a DK elfogadta a meghívást, a Tisza nem kívánt élni a lehetőséggel. Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, képviselőjelöltje a Mi Hazánk álláspontját ismertette.
 

Hogy áll a Fidesz most a Mi Hazánkhoz? – Lázár János megmondta

Toroczkai László: nem álmodozom miniszteri tárcákról, szakértői kormányzásban, alkotmányozó nemzetgyűlésnek is partner lennék

Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen

A kormány nem csökkenti a kis benzinkutak kiskereskedelmi adóját, kidolgoznak ugyanakkor egy támogatási rendszert a kiskutak megsegítésére – erről állapodtak meg a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Független Benzinkutak Szövetségének képviselői. Támogatásra azért van szükség, mert az árszabályozás miatt a kis kutaknak vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális hasznuk keletkezik.
 

Holtankoljak.hu: nyárig is kitartanak itthon a stratégiai kőolajkészletek

Tudósítónktól: az új üzemanyag-szabályok bedönthetnek egy ágazatot Szlovákiában

Akkora pusztítás várható, hogy Brüsszel új stratégiát mutatott be

Az Európai Bizottság új, integrált stratégiát mutatott be az egyre gyakoribb és pusztítóbb erdőtüzek kockázatának kezelésére - közölte a brüsszeli testület szerdán.

Jöhetnek a tárgyalások? Ez a két ország közvetítene Trump és az iráni vezetés között

Az iráni vezetés szerint Washington valójában nem tárgyal senkivel, és a diplomáciai kommunikáció inkább politikai eszköz.

Iran rejects US peace plan as 'excessive' and issues five conditions to end war, state media reports

The list of conditions laid out by an unnamed official include a conclusion to the war "across all fronts", as well as payment of war damages and reparations.

