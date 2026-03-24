ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.36
usd:
335.87
bux:
122643.56
2026. március 24. kedd Gábor, Karina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) megválasztott elnöke első pártelnöki sajtótájékoztatóján a DK budapesti központjában 2025. június 3-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

„Orbán első dolga az volt 15 évvel ezelőtt, hogy tönkretette a szakszervezeteket, és elvette az emberektől a sztrájkjogot” – a DK kampányüzenetei

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A Demokratikus Koalíció szerint az április 12-i országgyűlési képviselőválasztás eredményét nem az dönti el, hogy kinek van több szavazója, hanem az, hogy ki tud több szimpatizánst rávenni a voskolásra.

A Demokratikus Koalíció elnöke és listavezetője, Dobrev Klára szerint a mozgósításon múlik, hogy lesz vagy nem lesz kormányváltás április 12-én.

„Orbánéknak már régen nincs többségük ebben az országban. Amit megnyernek, amit '22-ben is megnyertek, az a mozgósítás. Ezért az a feladatunk, hogy mi is legalább ennyire mozgósítsunk, hogy mindenkit el tudjunk vinni szavazni. Azt is, aki a Tiszára szavaz, és azt is, aki nem tud a Tiszára szavazni. Nekünk az a feladatunk, hogy minden baloldalit elvigyünk szavazni” – fogalmazott.

Dobrev Klára úgy látja, hogy a DK-nak van egy másik fontos feladata is: „Ami még magabiztossá tehetné Orbánt, az az, hogy ő bízhat a Mi Hazánk képviselőiben, ezek mind meg fogják szavazni Orbán Viktort miniszterelnöknek. Úgyhogy az is a feladat, hogy minden egyes Mi Hazánk-képviselőt legalább egy, de inkább több DK-s ellensúlyozzon a parlamentben, így lesz kormányváltás. Az a feladatunk, hogy megakadályozzuk a Fidesz–Mi Hazánk-koalíciót, hogy több legyen a parlamentben az Orbán-rendszer lebontását akaró képviselő, mint ahányan egyébként megszavazzák Orbánt. Ezért kell sok DK-s képviselő a parlamentbe.”

A DK azt ígéri a kampányban, hogy megerősíti a szakszervezeteket.

„Orbán első dolga az volt 15 évvel ezelőtt, hogy tönkretette a szakszervezeteket, és elvette az emberektől a sztrájkjogot. Mert az egyetlen, amitől igazán fél, az a szervezett munkásság, az egyetlen, ami veszélyt jelentene a hatalmára, az hogy ha végre az emberek képesek lennének kiállni a saját érdekeikért. Csak mi mondjuk, hogy ezt a rabszolgatörvényt ki kell dobni a kukába, meg kell erősíteni a szakszervezeteket, vissza kell adni a sztrájkjogot, mert a magyar melósnál kiszolgáltatottabb a világon nincs.”

Dobrev Klára azt állítja, hogy valakik szervezett akció keretében tüntetik el a Demokratikus Koalíció választási plakátjait. Erről egy videót is közzétett, amelyen az látszik, hogy egy létrával és szerszámokkal felszerelkezett férfi szisztematikusan leszedi a DK-s hirdetéseket, a munkája eredményét pedig gondosan dokumentálja fotókkal. A párt feljelentést tett.

KAPCSOLÓDÓ HANG

demokratikus koalíció

dk

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.24. kedd, 18:00
Dúró Dóra
az Országgyűlés alelnöke, a Mi Hazánk elnökhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tömeges boltbezárást jelentett be a Kik

A KiK német ruházati diszkontlánc idén mintegy 300 üzletét zárja be Európa-szerte. Ezzel párhuzamosan mindössze 75 új boltot nyitnak, így az év végére nettó 225-tel csökken az egységek száma - írja a Retail Detail.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mi történt? Kivették Alonsót a Japán Nagydíjról, megszólalt a spanyol világbajnok

A pénteki szabadedzésen az Aston Martin harmadik számú versenyzője, az amerikai Jak Crawford ül be a spanyol klasszis kocsijába.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Iran continue to strike each other after US says plans for talks with Tehran remain 'fluid'

Donald Trump says he delayed strikes on energy targets after "productive" conversations with Tehran, but Iran said suggestions of such talks were "fake news".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 24. 13:16
Védett ár a kutakon – 90 jogsértést tárt fel a NAV
2026. március 24. 12:54
Ülésezik a nemzetbiztonsági bizottság a lehallgatási ügy miatt
×
×