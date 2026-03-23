Infostart.hu
2026. március 23. hétfő Emőke
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary 2026 rendezvényen a MTK Sportparkban 2026. március 21-én.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Szánthó Miklós: az igazi Európa Orbán Viktor mögött áll

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A magyar jobboldal többségben van idehaza is, és a globális nemzetközi migrációellenes, család- és békepárti többség része – nyilatkozta a főigazgató az InfoRádióban.

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes fellépése is bizonyítja, hogy az igazi Európa és a világ Orbán Viktor mögött áll – mondta el Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója az InfoRádióban a CPAC Speciál nevű rendezvénnyel kapcsolatban nyilatkozva. A rendezvényen az olasz miniszterelnök-helyettes „Árral szemben – az olasz csizma visszarúg” című könyvét mutatta be.

Bármennyire is próbálja elhitetni a magyarországi baloldal, hogy a jobboldal kisebbségben lenne, a magyar jobboldal mégis többségben van idehaza is, és a globális nemzetközi migrációellenes, család- és békepárti többségnek a része. Eközben pedig lehetséges, hogy Brüsszel és Kijev a Tiszával van – tette hozzá Szánthó Miklós.

Matteo Salvini könyvéről elmondta, hogy az az ő politikai karrierjét mutatja be, főként migrációellenes harcát. Ez számunkra azért fontos, mert Salvininek sok esetben ugyanaz volt a sorsa, mint a magyar jobboldalnak. Matteo Salvini amiatt, mert a hazája határait védte, egy joginak álcázott boszorkányüldözést és bírósági eljárást „kapott a nyakába”, de mint kiderült, nem csak a történelem jó oldalán, de a győztes oldalon is áll, hiszen ma ő Olaszország miniszterelnök-helyettese.

Hozzátette,

Magyarországnak számtalan jogi eljárás, pénzügyi zsarolás, napi egymillió eurós büntetés a jussa azért, mert védi saját és Európa határait.

Ugyanakkor a 2014-15-ös migrációs válság óta a magyar jobboldal van hatalmon, és véleménye szerint várhatóan így fog ez maradni április 12-e után is.

A szombati CPAC-kel kapcsolatban elmondta, Salvini időpontegyeztetési problémák miatt nem tudott ott lenni, emiatt látogatott el most Magyarországra. A rendezvény kapcsán hozzátette, hogy több mint 3000 vendég, több mint 600 külföldi vendég, közülük 40 előadó volt jelen 51 országból. Ez mutatja, hogy a magyar jobboldal összefogásban van releváns, fontos nemzetközi erőkkel.

Ide értendő Javier Milei argentin elnök, aki fel is lépett a rendezvényen, és Donald Trump, a világ vezető hatalmának első embere is, aki külön üzenetben köszöntötte a CPAC Hungary-t, és biztosította Orbán Viktort támogatásáról. Ezt az összefogást amiatt fontos hangsúlyozni, mert mindeközben a magyarországi baloldalnak kitartóik, és külföldi finanszírozóik vannak, és a külföldi szolgálatokkal való együttműködésben gondolkodnak. A magyar jobboldalnak viszont szövetségesei vannak – tette hozzá a főigazgató.

Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: az európai demokrácia haldoklik
Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: az európai demokrácia haldoklik
Megkezdődött az ötödik CPAC Hungary, amelyen olyan neves vendégek egész sora jelenik meg, mint Geert Wilders, a holland PVV elnöke, Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, Alice Weidel, a német AfD társelnöke, Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke vagy Javier Milei, Argentína elnöke. Donald Trump videóüzenete után a nyitóbeszédet Orbán Viktor magyar miniszterelnök tartotta.
Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót

Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót
Budapesten, a Millenárison rendezték meg itthon az első Patrióta nagygyűlést, amelyen számos neves külföldi politikus személyesen felszólalva vagy videóüzenetben biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt a támogatásáról. Beszédet mondott többek között a francia Marine Le Pen, az olasz Matteo Salvini, a spanyol Santiago Abascal, valamint a holland Geert Wilders. Az osztrák Herbert Kickl, valamint a cseh Andrej Babis videóüzenetet küldött az eseményre.
 

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Kritikus problémára keresi a megoldást Európa egyik legerősebb országa

Kritikus problémára keresi a megoldást Európa egyik legerősebb országa

A francia energiaügyi minisztérium vizsgálja az ország öt kőolajfinomítójának kapacitásbővítési lehetőségeit, írja a Reuters. A lépés célja, hogy mérsékeljék az iráni konfliktus energiaárakra gyakorolt hatását.

Kitört a lázadás a PL-ben a csapatoknál: nagyon szerették volna az emelést, az UEFA hallani se akar erről

Kitört a lázadás a PL-ben a csapatoknál: nagyon szerették volna az emelést, az UEFA hallani se akar erről

Az UEFA elutasította az angol klubok azon kérését, hogy a következő idénytől 28 főre bővítsék a Bajnokok Ligája-kereteket.

Trump says Iran has 'one more chance at peace' as Tehran calls reports of US talks 'fake news'

Trump says Iran has 'one more chance at peace' as Tehran calls reports of US talks 'fake news'

The president earlier said he'd postponed strikes on Iranian power plants after talks, which the speaker of Iran's parliament denies took place.

