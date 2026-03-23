Szánthó Miklós: az igazi Európa Orbán Viktor mögött áll

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes fellépése is bizonyítja, hogy az igazi Európa és a világ Orbán Viktor mögött áll – mondta el Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója az InfoRádióban a CPAC Speciál nevű rendezvénnyel kapcsolatban nyilatkozva. A rendezvényen az olasz miniszterelnök-helyettes „Árral szemben – az olasz csizma visszarúg” című könyvét mutatta be.

Bármennyire is próbálja elhitetni a magyarországi baloldal, hogy a jobboldal kisebbségben lenne, a magyar jobboldal mégis többségben van idehaza is, és a globális nemzetközi migrációellenes, család- és békepárti többségnek a része. Eközben pedig lehetséges, hogy Brüsszel és Kijev a Tiszával van – tette hozzá Szánthó Miklós.

Matteo Salvini könyvéről elmondta, hogy az az ő politikai karrierjét mutatja be, főként migrációellenes harcát. Ez számunkra azért fontos, mert Salvininek sok esetben ugyanaz volt a sorsa, mint a magyar jobboldalnak. Matteo Salvini amiatt, mert a hazája határait védte, egy joginak álcázott boszorkányüldözést és bírósági eljárást „kapott a nyakába”, de mint kiderült, nem csak a történelem jó oldalán, de a győztes oldalon is áll, hiszen ma ő Olaszország miniszterelnök-helyettese.

Hozzátette,

Magyarországnak számtalan jogi eljárás, pénzügyi zsarolás, napi egymillió eurós büntetés a jussa azért, mert védi saját és Európa határait.

Ugyanakkor a 2014-15-ös migrációs válság óta a magyar jobboldal van hatalmon, és véleménye szerint várhatóan így fog ez maradni április 12-e után is.

A szombati CPAC-kel kapcsolatban elmondta, Salvini időpontegyeztetési problémák miatt nem tudott ott lenni, emiatt látogatott el most Magyarországra. A rendezvény kapcsán hozzátette, hogy több mint 3000 vendég, több mint 600 külföldi vendég, közülük 40 előadó volt jelen 51 országból. Ez mutatja, hogy a magyar jobboldal összefogásban van releváns, fontos nemzetközi erőkkel.

Ide értendő Javier Milei argentin elnök, aki fel is lépett a rendezvényen, és Donald Trump, a világ vezető hatalmának első embere is, aki külön üzenetben köszöntötte a CPAC Hungary-t, és biztosította Orbán Viktort támogatásáról. Ezt az összefogást amiatt fontos hangsúlyozni, mert mindeközben a magyarországi baloldalnak kitartóik, és külföldi finanszírozóik vannak, és a külföldi szolgálatokkal való együttműködésben gondolkodnak. A magyar jobboldalnak viszont szövetségesei vannak – tette hozzá a főigazgató.