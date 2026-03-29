J. D. Vance amerikai alelnök beszél a 2026-os labdarúgó-világbajnokságról tartott sajtóértekezleten a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 22-én. Az eseményen Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 2025. december 5-én én a washingtoni Kennedy Centerben sorsolják ki a világbajnokság csoportbeosztását.
Megtalálhatták Donald Trump utódját

J. D. Vance alelnök bizonyult a legnépszerűbb republikánus elnökjelölt-aspiránsnak a 2028-as amerikai választásokra a texasi Grapevine-ban megrendezett Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) szombati szavazásán; Marco Rubio külügyminiszter támogatottsága egyetlen év alatt több mint tízszeresére nőtt.

A több mint 1600 résztvevő bevonásával készült felmérésben J. D. Vance a voksok 53 százalékát szerezte meg, míg a második helyen Marco Rubio végzett 35 százalékkal - írja a Reuters alapján az index.hu.

Az eredmények tükrében a republikánus bázis körében a verseny kétpólusúvá vált, mivel más lehetséges jelölt nem ért el két százaléknál magasabb eredményt. A 2026-os tanácskozás különös súlyát az adja, hogy a jelenleg második ciklusát töltő Donald Trump 2028-ban alkotmányos okokból már nem indulhat az elnöki tisztségért.

Az alelnök támogatói elsősorban Vance keresztény elkötelezettségét és hitelességét emelték ki, hangsúlyozva, hogy hivatali ideje alatt sikerült meggyőznie a korábban tapasztalatlansága miatt aggódó párttagokat is.

A szavazás legnagyobb meglepetését Marco Rubio látványos előretörése szolgáltatta, aki a 2025-ös 3 százalékos eredményét javította 35 százalékra.

Elemzők szerint a külügyminiszter népszerűségét a Washington által képviselt határozott külpolitikai irányvonal – különösen az Iránnal és Venezuelával szembeni fellépés – alapozta meg. A résztvevők emellett Rubio szónoki teljesítményét is méltatták, külön kiemelve a szeptemberi merényletben elhunyt konzervatív aktivista, Charlie Kirk temetésén mondott beszédét.

A konferencia folyosóin és a szavazók körében egyre többen vetették fel egy esetleges Vance–Rubio elnök-alelnöki páros lehetőségét 2028-ra. Bár a CPAC közvélemény-kutatása nem tekintendő hivatalos előrejelzésnek, pontos látleletet ad a konzervatív szavazók aktuális preferenciáiról és a párt belső erőviszonyairól.

Oroszország a héten lőtte fel a Starlink, alacsonypályás internet-szolgáltató műholdrendszer riválisának szánt saját hálózata első műholdjait. Moszkva mintegy 1,3 milliárd dollárt szán a rendszer fejlesztésére.
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Rendkívüli állapotot hirdettek ki Csecsenföldön

Rendkívüli állapotot hirdettek ki Csecsenföldön

Rendkívüli állapot bevezetését rendelte el Csecsenföldön a heves esőzések okozta áradások miatt Ramzan Kadirov, az Oroszországhoz tartozó dél-kaukázusi köztársaság vezetője vasárnap.

Súlyos baleset után asztalra csapnak az F1-pilóták: lépni kell, mielőtt újra tragédia történik

Súlyos baleset után asztalra csapnak az F1-pilóták: lépni kell, mielőtt újra tragédia történik

Oliver Bearman súlyos balesete után a versenyzők és a csapatfőnökök egyaránt azonnali szabálymódosítást követelnek.

Power cuts in Tehran after energy infrastructure hit, Iran says, as industrial complex on fire in Israel

Power cuts in Tehran after energy infrastructure hit, Iran says, as industrial complex on fire in Israel

Iranian officials are working to restore power, as Israel declares a "hazardous materials incident" in the south of the country following the blaze.

