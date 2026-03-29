Megtalálhatták Donald Trump utódját

A több mint 1600 résztvevő bevonásával készült felmérésben J. D. Vance a voksok 53 százalékát szerezte meg, míg a második helyen Marco Rubio végzett 35 százalékkal - írja a Reuters alapján az index.hu.

Az eredmények tükrében a republikánus bázis körében a verseny kétpólusúvá vált, mivel más lehetséges jelölt nem ért el két százaléknál magasabb eredményt. A 2026-os tanácskozás különös súlyát az adja, hogy a jelenleg második ciklusát töltő Donald Trump 2028-ban alkotmányos okokból már nem indulhat az elnöki tisztségért.

Az alelnök támogatói elsősorban Vance keresztény elkötelezettségét és hitelességét emelték ki, hangsúlyozva, hogy hivatali ideje alatt sikerült meggyőznie a korábban tapasztalatlansága miatt aggódó párttagokat is.

A szavazás legnagyobb meglepetését Marco Rubio látványos előretörése szolgáltatta, aki a 2025-ös 3 százalékos eredményét javította 35 százalékra.

Elemzők szerint a külügyminiszter népszerűségét a Washington által képviselt határozott külpolitikai irányvonal – különösen az Iránnal és Venezuelával szembeni fellépés – alapozta meg. A résztvevők emellett Rubio szónoki teljesítményét is méltatták, külön kiemelve a szeptemberi merényletben elhunyt konzervatív aktivista, Charlie Kirk temetésén mondott beszédét.

A konferencia folyosóin és a szavazók körében egyre többen vetették fel egy esetleges Vance–Rubio elnök-alelnöki páros lehetőségét 2028-ra. Bár a CPAC közvélemény-kutatása nem tekintendő hivatalos előrejelzésnek, pontos látleletet ad a konzervatív szavazók aktuális preferenciáiról és a párt belső erőviszonyairól.