Újra elkapták Stefánt, a Duna szörnyét

A szigetbecsei közösségi stégen újra horogra akadt Stefán, a Ráckevei-Soroksári Duna (RSD) abszolút rekordpontya – számolt be róla a Pecaverzum.

Berényi Antal Tamás bojlis készségén hajnali 4:40-kor jelentkezett a kapás, amelyet mindössze 15 perces parti fárasztás követett.

A kapitális hal a mostani méréskor 36,8 kilogrammot nyomott, azaz közel 3 kilót hízott a legutóbbi, június végi hitelesítés óta.

Akkor Sándor Norbert fogta ki Ráckevénél, 34 kilósan.

„Ez a hal alighanem Magyarország legnagyobb természetes vízi rekordpontya! A sértetlenül tovább úszó Stefánnak tehát jó étvágya van, így a közeljövőben akár a 40 kilós álomhatárt is elérheti” – áll az RDHSZ közleményében.

A korábbi elsőt helyet Bodor András és a 2024. augusztus 21-én 34,27 kilós Stefán foglalta el, de így már visszaszorultak a második pozícióba az RDHSZ rekordlistáján. Az első négy helyen tehát a 941000028033500-ás chipazonosítóval rendelkező Stefán áll, a dobogóról Polyák Attila csúszott le, aki 2023 június 15-én 32,93 kilósan hitelesítette.